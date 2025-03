Gp Monaco: pole Rosberg, arrabbiato Hamilton

Nico Rosberg si aggiudica la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo. Il pilota tedesco, fresco di rinnovo con la Mercedes, ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton di soli 59 millessimi. Le Red Bull conquistano invece la seconda fila con l'australiano ancora una volta davanti al quattro volte Campione del mondo. Le Ferrari si attestano come terza forza del Mondiale con Fernando Alonso in quinta posizione seguito dal compagno Kimi Raikkonen. A seguire Vergne, Magnussen, Kvyat e infine Perez.

Al termine delle qualifiche non ci sono stati nè abbracci nè pacche sulle spalle tra Nico Rosberg e Lewis Hamilton ma solo gelo e indifferenza tra i due piloti della Mercedes. All'ultimo giro infatti il primo commette un errore finendo lungo alla curva di Mirabeau causando l'esposizione delle bandiere gialle e impedendo così al secondo di migliorare il suo tempo. Il Campione del mondo 2008 scende dalla sua monoposto scuro in volto cercando di non far trasparire nessuna emozione dietro ai suoi occhiali da sole. Segnali di miglioramento per la Red Bull che piazzando tutti e due i piloti in seconda fila diminuisce pian piano il gap con le Frecce d'Argento. Due Mercedes, due Red Bull e infine due Ferrari. Il Cavallino partirà dalla terza fila ma se Fernando Alonso è apparso soddisfatto del suo piazzamento, lo stesso non si può dire per Kimi Raikkonen che ha chiuso le sue qualifiche davanti allo spagnolo con un ritardo di ben otto decimi. Alle loro spalle un ottimo Vergne, il migliore in Q1, seguito da Magnussen, Kvyat e Perez. Sfortunato Felipe Massa che a causa di un incidente con Ericsonn non è potuto scendere in pista durante la Q2 e si è dovuto accontentare della sedicesima piazza.

I tempi delle qualifiche:

1 Nico Rosberg Mercedes 1:15.989

2 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.048

3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:16.384

4 Sebastian Vettel Red Bull 1:16.547

5 Fernando Alonso Ferrari 1:16.792

6 Kimi Raikkonen Ferrari 1:17.389

7 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:17.540

8 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:17.588

9 Daniil Kvyat STR-Renault 1:18.090

10 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:18.327