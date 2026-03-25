Italia - Irlanda del Nord: a caccia del Mondiale

La notte di domani, mercoledì 26 marzo, allo stadio New Balance Arena segnerà molto più dell’ennesima tappa verso il Mondiale: sarà un banco di prova per una Nazionale che da troppo tempo vive sospesa tra ricostruzioni annunciate e ripartenze incompiute. Italia–Irlanda del Nord non è solo una partita da vincere, ma un crocevia emotivo e tecnico.

Gli Azzurri arrivano a questo appuntamento con la consapevolezza di dover dare un segnale forte, definitivo, dopo anni di incertezze e di qualificazioni mancate che hanno lasciato cicatrici profonde nel calcio italiano.

La squadra ha mostrato progressi, ma ora serve concretezza: domani non ci sarà spazio per esitazioni, perché ogni dettaglio può pesare come un macigno nella corsa verso il Mondiale.

L’Irlanda del Nord, dal canto suo, si presenta con l’umiltà e la compattezza che da sempre la contraddistinguono.

Non ha la pressione del risultato, non ha l’obbligo di fare la partita, ma ha un’identità chiara: difendere con ordine, colpire quando possibile, rendere la vita difficile a chiunque.

È una di quelle avversarie che non regalano nulla, che non concedono ritmo, che costringono a giocare con pazienza. E proprio per questo, per l’Italia, la sfida assume un valore ancora più delicato.

La Nazionale italiana impegnata nel cammino verso i Mondiali 2026. Fonte: FIGC

IL FANTASMA DEL 1958

Ogni volta che queste due nazionali si incrociano, la memoria corre inevitabilmente a Belfast, 1958. Una partita che è diventata una ferita storica, un monito che ancora oggi aleggia come un ammonimento silenzioso.

L’Italia, allora, mancò la qualificazione al Mondiale dopo un pareggio amaro e una prestazione opaca che consegnò agli annali una delle più grandi delusioni del nostro calcio.

Fu un fallimento inatteso, quasi inconcepibile per l’epoca, e proprio per questo rimasto scolpito nella memoria collettiva.

Quel precedente non ha alcun peso tecnico sulla sfida di domani, ma ha un valore simbolico enorme. Ricorda che nulla è scontato, che la storia non perdona leggerezze, che anche le squadre più blasonate possono inciampare quando sottovalutano l’avversario o si lasciano schiacciare dalla pressione.

È un’eco lontana, certo, ma ancora capace di far vibrare le corde emotive di chi conosce la storia della Nazionale.

UNA PARTITA CHE PUÒ VALERE UN MONDIALE

Dal 2014 l’Italia guarda i Mondiali da spettatrice. Un’assenza troppo lunga per un Paese che vive di calcio, che ha costruito la propria identità sportiva sulle grandi notti internazionali, sulle sfide epiche, sulle vittorie che hanno segnato generazioni.

Non partecipare a tre edizioni consecutive sarebbe un colpo durissimo, non solo per il movimento ma per l’immaginario collettivo.

Per questo la partita di domani pesa come una finale, è una gara da dentro o fuori. Gli Azzurri devono dimostrare di essere tornati una squadra vera, capace di gestire la pressione, di imporre il proprio gioco, di trasformare la qualità individuale in un progetto collettivo.

Domani, un passo falso sancirebbe la fine del percorso e la terza assenza consecutiva alla Coppa del Mondo.

La Nazionale ha bisogno di una vittoria convincente, non solo utile. Ha bisogno di ritrovare entusiasmo, di ricucire il rapporto con i tifosi i quali ormai hanno quasi smesso di guardare la Nazionale, di mostrare che la strada intrapresa è quella giusta. Domani, in questo senso, è una prova di maturità.

L'IRLANDA DEL NORD E LA TERZA LEGA INGLESE COME SERBATOIO

L’Irlanda del Nord arriva a questa sfida con una rosa composta quasi interamente da giocatori che militano nella terza divisione inglese. Un dato che, letto superficialmente, potrebbe far pensare a un divario tecnico enorme.

Ma sarebbe un errore. Questi calciatori, pur non appartenendo all’élite del calcio europeo, formano un gruppo estremamente coeso, abituato a lottare, a correre, a sacrificarsi.

Sono giocatori che vivono il calcio con intensità, che non si risparmiano, che fanno della disciplina tattica la loro arma principale.

La loro forza non sta nei nomi, ma nell’organizzazione. Non concedono spazi, non si scompongono, non si spaventano davanti a squadre più blasonate.

E proprio per questo rappresentano un avversario insidioso: non hanno nulla da perdere, mentre l’Italia ha tutto da dimostrare.

PROBABILI FORMAZIONI

In una sfida così delicata e importante, entrambi gli allenatori schiereranno in campo il miglior 11 possibile.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano , Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. ALL. Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. ALL. O'Neill

DOVE VEDERE LA PARTITA

Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei Playoff Mondiali, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Calendario completo dei Playoff Mondiali FIFA 2026.