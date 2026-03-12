Il problema degli stadi in Italia: un rinnovamento che fatica ad arrivare

Il calcio è senza dubbio uno degli sport più seguiti in Italia e rappresenta da decenni una parte importante della cultura e della vita sociale del Paese. Ogni settimana milioni di tifosi seguono le partite della Serie A, sia allo stadio sia davanti alla televisione. Nonostante questa enorme passione, il sistema calcistico italiano deve confrontarsi con un problema ormai noto da anni: quello degli stadi. Molti impianti sono ormai molto vecchi e non sempre rispondono alle esigenze del calcio moderno. Questo ritardo rispetto ad altri paesi europei non riguarda soltanto l’aspetto sportivo, ma ha anche conseguenze economiche e organizzative.

Impianti spesso costruiti molti decenni fa

Uno dei principali limiti degli stadi italiani riguarda la loro età. Secondo diversi studi, tra cui il ReportCalcio realizzato dalla FIGC, l’età media degli impianti supera i 60 anni. In molti casi si tratta di strutture costruite nella seconda metà del Novecento e che nel tempo hanno ricevuto solo interventi parziali di ristrutturazione.

Se si guarda alla Serie A, l’età media degli stadi è di circa 56 anni, mentre nelle categorie inferiori il dato è ancora più alto e può superare i 70 anni . Il confronto con altre nazioni europee rende ancora più evidente questo ritardo: in campionati come quello inglese o tedesco, infatti, gli stadi sono molto più recenti, con una media che si aggira tra i 35 e i 38 anni (Calcio e Finanza, studio PwC sugli stadi europei).

Molti impianti italiani, inoltre, sono stati progettati con caratteristiche che oggi risultano poco adatte al calcio moderno. La presenza delle piste di atletica, ad esempio, allontana gli spettatori dal terreno di gioco e rende meno coinvolgente l’esperienza allo stadio. Anche i servizi offerti al pubblico, come spazi ristoro, aree commerciali o zone dedicate alle famiglie, spesso risultano limitati rispetto a quelli presenti negli stadi più moderni d’Europa.

Nuovi stadi ancora troppo pochi

Negli ultimi anni molti paesi europei hanno investito molto nel rinnovamento delle infrastrutture sportive. Tra il 2007 e il 2024 in Europa sono stati costruiti oltre 200 nuovi stadi, con investimenti complessivi che superano i 25 miliardi di euro (Sky Sport). In Italia, invece, il numero di nuovi impianti realizzati nello stesso periodo è molto più basso. Sono stati inaugurati soltanto sei stadi, tra cui quello della Juventus a Torino e quelli rinnovati di Udinese e Atalanta. Questo rappresenta una percentuale minima rispetto agli investimenti effettuati nel resto d’Europa, dati FIGC.

In altri paesi la situazione è molto diversa. In Polonia e in Turchia, ad esempio, negli ultimi anni sono stati costruiti numerosi stadi nuovi, mentre nazioni come Germania, Francia e Inghilterra hanno avviato importanti progetti di ristrutturazione e modernizzazione. Gli stadi moderni, infatti, non sono pensati soltanto per ospitare partite di calcio. Oggi queste strutture includono ristoranti, negozi, musei, sale conferenze e spazi per eventi. In questo modo gli impianti possono essere utilizzati durante tutto l’anno e rappresentano una fonte importante di ricavi per le società sportive.

Proprietà pubblica e lunghe procedure

Un’altra caratteristica del sistema italiano riguarda la proprietà degli stadi. Nella maggior parte dei casi gli impianti appartengono ai comuni e non alle squadre che li utilizzano. Le società calcistiche quindi giocano in stadi pubblici, pagando un affitto o utilizzandoli attraverso accordi con le amministrazioni locali. Questo modello può rendere più complicato realizzare interventi importanti. Le società spesso non sono disposte a investire grandi somme in strutture che non possiedono direttamente. Dall’altra parte, i comuni non sempre hanno le risorse economiche necessarie per finanziare lavori di ristrutturazione molto costosi.

A queste difficoltà si aggiunge anche il problema della burocrazia. Per costruire un nuovo stadio o ristrutturare uno esistente servono molte autorizzazioni e spesso i progetti devono affrontare lunghi iter amministrativi. In alcuni casi passano molti anni tra l’annuncio di un progetto e l’inizio effettivo dei lavori.

Le prospettive per i prossimi anni

Nonostante queste difficoltà, negli ultimi anni si è tornato a parlare con maggiore attenzione del tema degli stadi. Secondo alcune analisi, in Italia esistono più di trenta progetti tra nuovi impianti e grandi ristrutturazioni, per un valore complessivo che potrebbe superare i 5 miliardi di euro (Quotidiano Sportivo, dati FIGC). Una delle motivazioni principali riguarda anche l’organizzazione degli Europei di calcio del 2032, che saranno ospitati da Italia e Turchia. Per accogliere una competizione internazionale di questo livello sarà necessario avere stadi moderni e adeguati agli standard richiesti dalla UEFA.

Il rinnovamento degli impianti sportivi potrebbe portare benefici non solo al calcio, ma anche alle città che ospitano questi progetti. La costruzione o la riqualificazione di uno stadio spesso comporta la trasformazione di intere aree urbane, con nuovi servizi, infrastrutture e opportunità di lavoro. Per questo motivo il tema degli stadi è considerato oggi uno degli aspetti più importanti per il futuro del calcio italiano. Senza strutture moderne e funzionali, infatti, diventa sempre più difficile competere con le grandi leghe europee sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo.