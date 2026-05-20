Il destino nelle proprie mani

L'ultimo atto

C’è qualcosa di inevitabile e teso nell’aria quando una stagione arriva al suo ultimo capitolo. Non è più il tempo delle promesse, né quello delle speranze, è il momento in cui tutto si riduce a una sola verità: ciò che è stato costruito deve trovare conferma. Verona-Roma è esattamente questo. Un ultimo atto, dove ogni dettaglio pesa più del previsto e ogni errore diventa memoria.

Domenica sera al Bentegodi si affronteranno due squadre con vissuti diversi, ma con la stessa urgenza di chiudere un cerchio. Da una parte l’Hellas Verona, che gioca con la leggerezza di chi ha già attraversato le tempeste della stagione e vuole solo mettere un punto dignitoso al proprio percorso, prima di retrocedere in B. Dall’altra la Roma, che arriva a questa sfida con il peso ben diverso delle aspettative, delle ambizioni e di una piazza che non accetta mezze misure.

Per la Roma questa partita non è soltanto una trasferta di fine campionato: è un bivio emotivo e sportivo. Lo è ancora di più dopo una settimana dalla vittoria nel derby per 2-0, che ha acceso l’orgoglio, mantenendo vivo l'entusiasmo e confermando la capacità della squadra di trovare energie nei momenti più delicati. Una prestazione che ha avuto il sapore della rivincita e dell’identità ritrovata, come se per novanta minuti la Roma fosse tornata quella squadra capace di imporsi nei giorni che contano davvero.

FOTO: AS Roma

Ma subito dopo, ha di fronte a sé l'ultima montagna rimasta da scalare. Quella montagna che ti permetterebbe di vedere un paesaggio meraviglioso, una volta giunti in cima, ma prima di pensare alla vista futura bisogna rimboccarsi le maniche e scalare senza sosta.

La Roma sa bene che il giudizio finale non si costruisce solo con le grandi partite, ma soprattutto con la capacità di non sbagliare quelle “obbligate”. Verona, in questo senso, rappresenta proprio questo tipo di esame: una gara in cui non basta giocare bene a tratti, ma serve concretezza, maturità, e soprattutto freddezza. Perché l’ultimo atto non concede seconde possibilità.

Occasione sfumata o miracolo

Sul piano emotivo, la pressione è un compagno ingombrante. La piazza giallorossa vive di passione assoluta e ogni finale di stagione si trasforma inevitabilmente in un referendum sul valore del progetto, dei singoli, delle scelte tecniche e della società. È una tensione doppia, quasi contraddittoria, che accompagna la squadra dentro una partita che vale più della classifica.

L’Hellas Verona, però, non sarà un semplice spettatore. Giocare in casa, nell’ultima gara prima di retrocedere, significa voler lasciare un segno, regalare ai propri tifosi un’ultima immagine di carattere.

E spesso, proprio queste squadre apparentemente “libere” diventano le più difficili da affrontare, perché prive di paura e ricche di intensità.

La Roma dovrà quindi muoversi su un filo sottile: da una parte la necessità di vincere, dall’altra la gestione di una tensione che può trasformarsi in energia o in blocco emotivo. Sarà una partita di dettagli, di duelli individuali, di episodi che possono cambiare il destino di una stagione intera.

FOTO: AS Roma

In questo scenario, l’idea di “ultimo atto” assume un significato quasi teatrale. Come in una tragedia sportiva, i protagonisti sono chiamati a recitare il loro ruolo fino in fondo. Ogni passaggio, ogni scelta, diventa parte di un copione che non ammette improvvisazione.

E quando l’arbitro fischierà la fine, non resterà solo il risultato. Resterà la sensazione di aver chiuso un ciclo, nel bene o nel male. Per la Roma, sarà il momento della verità: capire se questo ultimo atto sarà ricordato come un miracolo o come l’ennesima occasione sfumata.