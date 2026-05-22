Match point Champions a San Siro

Domenica 24 maggio alle ore 20:45, nella sfida valida per la 38esima ed ultima giornata di questa edizione del campionato di Serie A, a San Siro andrà in scena Milan-Cagliari. I rossoneri dopo un periodo estremamente negativo, con una sola vittoria in sei giornate, hanno rialzato la testa nell'ultima trasferta, vinta per 1-2 in casa del Genoa. La squadra di Pisacane invece, arriva dalla vittoria in casa contro il Torino. Successo che ha ipotecato l'ottima stagione dei rossoblù, con una salvezza mai messa in discussione.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Giménez.

Nessun indisponibile in casa Milan, Allegri ha tutti a disposizione ed infatti non mancano i vari ballottaggi di formazione. Il primo riguarda sicuramente Luka Modric che ha fatto di tutto per poter partecipare all'ultima gara di campionato, ma che alla fine molto probabilmente partirà dalla panchina, sostituito da Ardon Jashari. Rientra dalla squalifica Saelemaekers, il quale dovrebbe partire titolare sulla fascia di competenza, nonostante l'ottima prova di Athekame a Genova, nella quale ha anche segnato la rete del momentaneo 0-2. Ballottaggio anche tra Ricci e Fofana a centrocampo, con il francese che sembra leggermente favorito per partire dal primo minuto. L'ultimo dubbio per Max Allegri riguarda chi affiancare a Nkunku là davanti. Sicuramente uno tra Giménez e Fullkrug, dato che sia Leão che Pulisic partiranno dalla panchina. Probabilmente partirà titolare "El Bebote", con il tedesco pronto a partita in corso in caso ci fosse necessità.

Cagliari (4-4-2): Caprile; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Adopo; Gaetano, Deiola; Palestra; S.Esposito, Borrelli.

Tra gli indisponibili per Pisacane troviamo: Folorunsho, Kilicsoy, Idrissi e Liteta. Si rivede però tra i convocati Mattia Felici, dopo la lesione al crociato subita ad inizio dicembre, contro il Napoli in Coppa Italia. L'unico dubbio di formazione per il tecnico campano riguarda la punta. Con Borrelli che però sembra favorito rispetto al "Gallo" Belotti.

La corsa Champions

Nell'ultimo turno di campionato si deciderà la corsa verso la partecipazione alla prossima edizione della Champions League: quattro squadre per gli ultimi due posti. Oltre all'Inter, vincitrice dello Scudetto ed al Napoli che ha staccato il pass alla penultima giornata, in questo momento abbiamo Milan e Roma, rispettivamente al 3º ed al 4º posto, entrambe con 70 punti, ma con Juve e Como solamente a -2. I verdetti finali spettano agli ultimi novanta minuti, ed infatti tutte le squadre coinvolte giocheranno in contemporanea domenica 24 maggio alle ore 20:45. Il Milan, come già detto, ospiterà il Cagliari, la Roma invece, andrò a Verona, da un Hellas già retrocesso, la Juve ha il derby, in casa del Toro, non sicuramente una partita semplice, che i bianconeri devono vincere per forza, se vogliono sperare in un ingresso tra le prime 4. Ed infine il Como di Fàbregas che andrà a Cremona in una sfida nell quale entrambe le squadre si giocano tutto: i grigiorossi devono vincere per forza se vogliono sperare di rimanere nella massima serie anche nella prossima stagione, i lariani invece per arrivare nella più importante competizione europea, un traguardo che sarebbe più che storico. Se due o più squadre tra quelle in questione arrivassero a pari punti, fatto che potrebbe accadere, si valuterebbero in ordine, questi criteri:

Scontri diretti

Differenza reti negli scontri diretti

Differenza reti generale

Reti segnate

Sorteggio

Dove vedere Milan Cagliari e gli altri match in contemporanea

Domenica 24 maggio alle ore 20:45, andranno in scena ben 5 match, durante i quali 6 squadre su 10 scriveranno il loro destino per la prossima stagione. Chi per la partecipazione alla Champions League come: Milan, Como, Juve e Roma. Ma anche per la retrocessione: dato che saranno impegnate anche Lecce e Cremonese, rispettivamente contro Genoa e Como. I salentini sono momentaneamente a +2 sui ragazzi di Giampaolo, ad oggi terzultimi. Tutte daranno ovviamente in diretta streaming su Dazn, con il derby della Mole e Lecce-Genoa, che saranno disponibili anche su Sky.