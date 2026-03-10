Dea, adesso serve il vero miracolo

L'Atalanta, dopo aver rimontato il BVB con un incredibile 4-1 al ritorno a Bergamo, vuole provarci ancora, vuole battere una delle squadre più forti al mondo e una delle favorite per la vittoria finale di questa edizione della Champions League. La squadra di Kompany, si trova a +10 sulla seconda in campionato, che ormai sembra archiviato. Il vero obbiettivo di questa stagione è sicuramente la vittoria della Coppa dalle grandi orecchie, che in baviera manca dal 2020, anno in cui trionfò in finale, battendo per 1-0 il PSG, nell'edizione giocata a porte chiuse a causa del COVID.

L'incredibile stagione del Bayern Monaco

Harry Kane e compagni stanno dominando la Bundesliga, con tutte vittorie e solamente 3 pareggi e una sconfitta, in casa, contro l'Augsburg. Stessa situazione in Champions League, dove ha chiuso al secondo posto della classifica, solo successi, fatta eccezione per il 3-1 subito all' Emirates dall'Arsenal, altra favorita per la vittoria finale. Tutta la squadra sta rendendo al meglio, tanto del merito va a Vincent Kompany, allenatore giovane con un' idea di calcio estremamente interessante e votata all'attacco, questo ha permesso di raggiungere statistiche impressionanti, sia di squadra che personali. Sono 92 i gol segnati in 25 match di Bundesliga, una media di 3,7 a partita, così come in Champions dove i gol segnati sono 22 in 8 partite. Ma non finisce qui, i dati più impressionanti sono quelli dei 3 d'attacco, Luis Diaz, Harry Kane e Michael Olise. L'ala colombiana, alla sua prima stagione in Germania, è a quota 20 gol e 13 assist in 35 match stagionali. Stessa situazione per l'esterno opposto, il francese ex Crystal Palace, con 36 apparizioni stagionali, si trova a 13 gol e addirittura a 21 assist. Discorso apparte va fatto per Harry Kane, che non riesce a smettere di segnare. In questa stagione ha più reti che partite giocate, 45 contro 37, dati totalmente irreali. Da non dimenticare i vari Gnabry, Kimmich, Musiala e soprattutto Karl, talentino classe 2008, che si è inserito benissimo nell'idea di gioco dell'allenatore belga, raggiungendo le 31 presenze stagionali, condite da 7 gol e 4 assist.

Cosa può fare l'Atalanta?

La Dea, oramai l'unica italiana rimasta in questa Champions League, a seguito delle eliminazioni di Inter e Juve, ha sicuramente la strada in salita, ma non è ancora detto niente. Basta dare un'occhiata agli ultimi risultati europei dell'Atalanta per capire che non si da mai per vinta. Il pareggio della scorsa stagione contro l'Arsenal, con rigore sbagliato da Retegui, la vittoria per 0-3 ad Anfield nella stagione del trionfo in Europa League, quella sui freschi campioni del Mondo del Chelsea per 2-1 ed infine l'incredibile 4-1 contro il Borussia Dortmund nei play-off di Champions. Contro i bavaresi, sarebbe inutile limitarsi a difendere, rappresenterebbe un vero e proprio suicidio tattico, ma sappiamo già che non andrà così. Palladino affronterà una delle squadre più in forma del mondo, senza alcuna paura, uomo contro uomo, come sempre. Saranno fondamentali Samardzic e Zalewski tra le linee, Zappacosta e Bernasconi sulle fasce, ma anche Scamacca, che dovrà fare valere il suo fisico, cercando di approfittare delle rare distrazioni della difesa bavarese. Dal punto di vista difensivo, l'attenzione dovrà essere massima, al reparto offensivo da incubo del Bayern, in questa occasione formato da Kane, Diaz, Olise e Musiala non può essere concesso niente. Fondamentale sarà anche l'apporto ad entrambe le fasi di capitan De Roon e Pasalic, uno degli eroi delle notti europee della Dea.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

In difesa mancherà Scalvini, squalificato e alle prese ancora con il ginocchio, mentre davanti non ci sarà Raspadori. Probabili indisponibili anche Ederson e De Ketelaere.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane.

Neuer non c'è, infortunatosi nell'ultima sfida contro il Mönchengladbach. I test sulla caviglia di Kane, hanno dato esito positivo, l'inglese dovrebbe partire senza problemi dal 1', Kompany non dovrebbe preservarlo. Assente anche Alphonso Davide per un problema muscolare.

La serata di Champions

Nella serata di Martedì 10 marzo, non ci sarà solamente la sfida di Bergamo, anzi, l'andata degli ottavi inizierà alle 18:45 con Galatasaray-Liverpool, alle 21 poi, ci saranno anche Atl.Madrid-Tottenham e Newcastle-Barcellona, in una doppia sfida sull'asse Inghilterra-Spagna.