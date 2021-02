Il derby è dell'Inter: 3-0 contro il Milan 

L'Inter vince il derby contro il Milan per 3-0. Un risultato importante, un risultato che può essere svolta scudetto.

L'Inter allunga e prova a scappare via visto che a quattro punti sulla seconda ovvero proprio il Milan e settimana prossima ospiterà il Genoa. I neroazzurri avanti subito nel derby grazie a un gol lampo di Lautaro su cross di Lukaku. Il Milan reagisce, e in avvio di ripresa costringe Handanovic a tre grande parate, ma poco più tardi gli uomini di Conte chiudono i conti prima con il raddoppio dell'argentino e con Lukaku che al 66' chiude la gara.

Seconda sconfitta consecutiva per il Milan, giornata no per la coppia difensiva Romagnoli e Kjajer che ora devo pensare a tenersi stretto il posto Champions visto che l'obiettivo della stagione è quello di ritornare a giocare l'Europa che conta. I rossoneri sono chiamati ad un altra settimana importante con il ritorno in Europa League contro Stella Rossa in Europa League e poi domenica sera saranno impegnati all'Olimpico contro la Roma.

LA PARTITA

L'Inter parte meglio e si porta subito in vantaggio al 5': Lukaku va via in contropiede sulla destra cerca il cross basso in area, Kjaer si oppone ma il belga ma s ricrossa in modo perfetto per la testa di Laturaro che insacca in rete con Donnarumma incolpevole.

I nerazzurri hanno il pallino del gioco e vincono tutti i contrasti con il Milan che sembra aver subito il contraccolpo dello svantaggio e rischia di precipitare subito: Calabria è bravo ed anticipa Perisic e poi l'argentino sfiora il raddoppio mancando l'impatto col pallone.

I rossoneri provano ad uscire solo dal 30esimo in poi e lentamente iniziano a giocare sfiorando il pari con Hernandez che s'inserisce , ma conclude appena fuori. Un segnale che il Milan c'è in questa partita e la conferma arriva ad inizio ripresa dove sfiora il gol per ben tre volte, ma Handanovic salva il risultato in tutte e tre le occasioni: due su Ibrahimovic da distanza ravvicinata e una su un bel tiro dal limite di Tonali.

Nel momento migliore del Diavolo l'Inter trova il raddoppio che spacca in due la gara ancora con Lautaro Martinez al 57': grande azione di Hakimi che appoggia per Eriksen, cross basso per l'argentino che da pochi passi insacca a fil di palo. Al 63' Lukaku ha la palla per chiudere la partita, ma Donnarumma dice di no. Il terzo gol però arriva poco più tardi con il belga arriva al limite e non fallisce, battendo questa volta il portiere rossonero sul primo palo.

La partita ormai è finita con gli allenatori che cambiano i giocatori con Pioli che tira fuori Ibrahimovic per lasciare spazio a Castillejo. L'Inter batte 3-0 il Milan e allunga in vetta alla classifica salendo a +4 sui rossoneri.