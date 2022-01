L'Inter vince la Supercoppa Italiana: Gol decisivo di Sanchez nell'ultimo secondo dei supplementari

Grazie al gol di Sanchez l’Inter vince 2-1 sulla Juventus e conquista la Supercoppa Italiana. Una partita decisa dopo ben 120 minuti con i bianconeri che, nonostante le assenze, non sfigurano, anzi tengono testa ai campioni d'Italia per tutto il match.

Gara molto viva nel primo tempo dove al 25' la Juventus va avanti con McKennie, ma al 35' arriva il pari con Lautaro Martinez che trasforma un calcio di rigore. La stanchezza cresce e le emozioni calano, fino al 120' con il cileno che regala il primo trofeo stagionale agli uomini di Inzaghi.

LA PARTITA

Dopo un primo quarto d'ora di marca neroazzurra, la Juventus con coraggio alza il baricentro e trova la rete del vantaggio al 25': azione insistita di Morata, crossa in are dove di testa ci arriva McKennie che insacca alle spalle di Handanovic.

L'Inter non si scoraggia, reagisce con veemenza e trova il pari al 35' su rigore: De Sciglio sgambetta in area Dzeko che era in vantaggio sul pallone, Doveri non ha dubbi e fischia il penality. Dal dischetto ci va Lautaro Martínez che calcia di potenza sotto il sette. Match di nuovo in parità.

La ripresa non regala molte emozioni, la stanchezza inizia a farsi sentire, ritmi molto bassi. Nei supplementari la Juventus prova a rendersi pericolosa con le ripartenze, l'Inter prova l'assalto finale e ci riesce con Sanchez (entrato a gara in corso) al 120': cross di Dimarco, tentativo sbagliato di Alex Sandro in area sul pallone si fionda Darmian che tocca per il cileno che, sottoporta, insacca il gol che vale il 2-1, che vale la Supercoppa!