Serie A - L'Inter vince in rimonta: battuto il Verona per 3-1

Nel secondo anticipo della seconda giornata, l'Inter batte 3-1 in rimonta il Verona con Correa da sogno all'esordio: l'ex attaccante della Lazio entra al 74', sigla la doppietta e stende gli uomini di Di Francesco. I neroazzurri restano in vetta alla classifica a punteggio pieno, invece l'Hellas resta ancora a quota zero.

Dopo un primo tempo giocato a basso ritmo dai campioni d'Italia finiti anche in svantaggio nato da un pasticcio di Handanovic che regala il gol ad Ilic, nel secondo tempo la squadra di Inzaghi si ritrova e prima pareggio con Lautaro Martinez e poi ci pensa l'ex laziale, entrato al 74', a segnare le reti della vittoria.

LA PARTITA

L'Inter parte meglio, ma è il Verona a passare in vantaggio al 15': pasticcio difensivo tra Handanovic e Brozovic, quest'ultimo viene anticipato da Ilic che entra in area e con il sinistro scavalca il portiere sloveno. I padroni di casa pressano alto e creano così problemi ai neroazzurri in fase di avvio della manovra.

Ad inizio secondo tempo l'Inter pareggia la gara: rimessa lunga di Perisic per la testa di Dzeko che prolunga di testa in mezzo per Lautaro che di testa la butta dentro.

I cambi fanno la differenza per l'Inter perchè all'83 trova il vantaggio: cross dalla destra di Darmian per la testa di Correa che, dopo un grande stacco, anticipa tutti e fulmina Montipò. I padroni di casa non reagiscono e così i neroazzurri trovano anche il 3 gol sempre con l'ex attaccante della Lazio che, su assist di Barella, batte nuovamente il portiere del Verona con un rasoterra preciso.