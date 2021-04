Ci pensa Darmian: l'Inter batte il Cagliari per 1-0

L'Inter porta a casa tre punti fondamentali per la corsa verso lo scudetto battendo il Cagliari per 1-0. Decide il gol di Darmian a dieci minuti dal termine che consente ai neroazzurri di tornare nuovamente sul + 11 sul Milan, mentre i sardi restano terzultimi a -5 dal Torino.

LA PARTITA

L'Inter prende in mano la partita fin dai primi minuti, ma il ritmo è basso con il Cagliari che blinda l'area. La prima occasione è per i padroni di casa con un gran tiro di Eriksen dal limite, ma Vicario toglie la palla dall'incrocio dei pali. Al 18’ arriva il gol di Sanchez, ma era in fuorigioco e viene annullato.

Il Cagliari gioca con attenzione estrema e l'Inter fa fatica a creare occasioni pericolose. Nella ripresa Conte inserisce inserisce Lautaro e Hakimi nel finale nel tentativo di cambiare la partita e riesce perchè i neroazzurri trovano il gol vittoria al 78': grande scambio Lukaku-Hakimi, tenuto in gioco da Godin, cross perfetto del terzino marocchino per Darmian che tutto solo sul secondo palo segna.