Sorride il Milan: tra Napoli e Inter finisce 1-1

Finisce 1-1 il big match tra Napoli e Inter. In una sfida poco emozionante, un goal di Dzeko fa il pari al rigore di Insigne. Inter che resta in vetta e sale a quota 54 con una gara in meno. Napoli invece a quota 53.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-2-3-1. Davanti a Ospina, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani e Mario Rui. Lobotka e Fabian Ruiz in difesa, pronti a sostenere la folta trequarti formata da Politano, Zielinski e Insigne. Davanti, spazio a Osimhen. Ospiti che si schierano con Lautaro e Dzeko in avanti, sostenuti da Calhanoglu piazzato come mezzala di raccordo. Handanovic in porta, protetto dai centrali Skriniar, de Vrij e Dimarco. Brozovic in cabina di regia, affiancato da Barella. Sulle fasce, infine, Inzaghi schiera Dumfries e Perisic.

Napoli subito offensivo nei primi minuti di frazione. Al quarto ci prova Di Lorenzo servito da Osihmen, pallone di poco alto. Passano tre minuti e sono i partenopei a passare in vantaggio. L'occasione si presenta quando De Vrij tocca fallosamente Osihmen in area. Dal dischetto, Insigne calcia potente e non lascia scampo ad Handanovic. Il buon momento del Napoli si conferma anche al dodicesimo: Zielinski calcia bene da fuori area e trova il palo. La fase centrale di frazione è un continuo palleggiare tra le due formazioni. L'Inter prova a sfondare la doppia linea difensiva del Napoli, gli uomini di Spalletti si difendono bene e non soffrono in fase di ripiegamento difensivo. Ne esce fuori una gara molto tattica, con le due formazioni prive del mordente per colpire. Alla mezz'ora ci prova Insigne in mezza rovesciata, la sfera termina alta. Finalmente, dopo una lunga attesa, l'Inter riesce a creare una ghiotta occasione. Al 36', infatti, la sfera arriva a Dzeko che di testa colpisce troppo centrale. Succede poco altro fino al duplice fischio del direttore di gara.

La ripresa comincia con l'Inter subito in avanti in modo vincente. Al 48', Dzeko scambia bene con Lautaro e approfitta dello svarione di Koulibaly. La conclusione del bosniaco, da posizione ravvicinata, non lascia scampo ad Ospina. Passano otto minuti e ci prova Osimhen, la sua conclusione trova la decisa risposta di Handanovic. La rete dell'Inter assesta la sfida sui binari dell'equilibrio ma non regala ulteriori emozioni. Le due formazioni si fronteggiano in modo pressoché identico, creando praticamente nulla. Al 70', lampo improvviso del Napoli. Handanovic è però provvidenziale nel dire di no, in uscita, a Elmas. Particolarmente in palla, il portiere ospite respinge anche una conclusione di Insigne dieci minuti dopo. La sfida termina così. Migliore in campo per i padroni di casa, Koulibaly. Bene Handanovic per gli ospiti.