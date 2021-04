Serie A - L'Inter batte il Verona nel segno di Darmian

Una gara non brillante, ma l'importante è la vittoria è quella è arrivata: l'Inter batte l'Hellas Verona per 1-0 e lo scudetto è sempre più vicino. L'uomo partita è sicuramente Darmian che, come contro il Cagliari sblocca a un quarto d'ora dalla fine regalando i tre punti. I neroazzurri ora hanno ben 13 punti sul Milan che scende in campo domani sera in casa della Lazio. L'Hellas va ko, ma dopo una buona prestazione.

LA PARTITA

L'Inter parte molte forte e già al 3' ha la prima occasione per passare in vantaggio, ma Lautaro si mangia il gol e solo davanti a Silvestri, sbaglindo col pallonetto. Qualche minuto più tardi anche Hakimi non trova lo specchio dal limite. Il Verona però non sta a guardare, aspetta e poi si rende pericoloso come al 24' con Dimarco che col sinistro calcia sul fondo.

Nel secondo tempo i neroazzurri devono aver maggiore precisione nell'ultimo passaggio, il Verona alza il baricentro e spinge. Conte cerca la scossa e la trova inserendo Darmian e Sensi per Perisic ed Eriksen. Infatti è proprio l'ex Manchester a trovare il gol del vantaggio come contro il Cagliari: da sinistra Hakimi serve Darmian che entra in area e e di piatto infila Silvestri. Nel finale annullato annulla un gol all'Hellas per un presunto fallo di Faraoni su Handanovic.