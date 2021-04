Inter vittoria scudetto: battuto il Sassuolo per 2-1

L'Inter non si ferma più: nel recupero della 28esima giornata, i neroazzurri vincono anche contro il Sassuolo, conquistando il 10° successo consecutivo e volando a +11 in classifica sul Milan a nove giornate dal termine. Gli uomini di Conte vanno vantaggio grazie al solito Lukaku, poi nella ripresa raddoppiano con il Toro Martinez e nel finale Traore prova a spaventare l'Inter, ma senza successo.

LA PARTITA

L'Inter parte forte e sblocca la partita al 10': sul cross di Young, Lukaku brucia Chiriches ed insacca di testa il gol dell'1-0. Per il belga è il primo gol di testa in questo campionato. Il Sassuolo però non si scompone, attacca con tanti uomini, tanto fraseggio, ma non è cinico davanti ad Handanovic e così i nerazzurri controllano.

Nella ripresa il Sassuolo è più aggressivo: Boga punta Skriniar, ma il suo cross è preda di Handanovic. Il capitano dei neroazzurri è attento e blocca il destro dal limite di Obiang. L'Inter trova il raddoppio il contropiede: proteste del Sassuolo per una trattenuta di De Vrij su Raspadori, ma Lukaku parte, lancia Lautaro che controlla e di sinistro batte Consigli. Nel finale il Sassuolo accorcia con Traore, ma non basta.

Decima vittoria dell'Inter.