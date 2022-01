Serie A - Partita solida, ma finisce 0-0 tra Atalanta ed Inter

L'Inter si ferma a Bergamo: contro l'Atalanta finisce 0-0 e domani il Milan può scavalcare i neroazzurri in vetta alla classifica impegnato alle 18.30 a San Siro contro lo Spezia. Partita molto intensa, solida che finisce senza reti, ma è un pareggio che regala tante emozioni che dimostra ancora una volta tutta la qualità delle due formazioni.

Nel primo tempi i neroazzurri, reduci dalla conquista della loro sesta Supercoppa Italiana contro la Juventus, si fanno vedere un filo di più cercando di sviluppare il proprio gioco, ma i padroni di casa decidono di pressare in alto rendendo la vita complicata ai campioni d'Italia e si va al riposo senza reti.

Nella ripresa, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini, nonostante condizionata dalie numerose positività al Covid, gioca a testa alta e non riescono a trovare il gol solo per le grandi parate di Handanovic su Pessina, Muriel e Pasalic. Nel finale l'Inter ha le sue chance con Dzeko, Vidal e soprattutto con D'Ambrosio, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol.

Nel prossimo turno di campionato l'Inter giocherà in casa contro il Venezia, mentre l'Atalanta avrà l' impegno in trasferta sul campo della Lazio.