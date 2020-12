Serie A, l'Hellas Verona batte la Lazio all'Olimpico

L'Hellas espugna l'Olimpico dopo 36 anni e supera la Lazio in classifica.

IL RACCONTO DEL MATCH

Il primo tempo è molto equilibrato e intenso con molti errori da entrambe le parti. La prima occasione della partita arriva al 14': Barak perde palla, Immobile la recupera e prova il tiro che finisce però a lato. Al 38' arriva la prima opportunità per il Verona con Veloso che dal fondo servito da Dimarco mette dentro per Tameze che colpisce di tacco verso la porta ma Reina blocca facile. Prima della fine del primo tempo, al 45' Faraoni crossa in mezzo e trova Dimarco che calcia al volo verso la porta, Lazzari cambia la traiettoria della palla e la mette dentro. Al 47' Tameze spizza il pallone per Zaccagni che viene liberato verso la porta ma da solo contro il portiere, non riesce a battere in rete. La prima frazione di gioco termina così con il vantaggio dell'Hellas grazie all'autogol di Lazzari. Nel secondo tempo, la Lazio inizia meglio la partita macinando gioco e mettendoci più intensità. Al 56' arriva il gol del pareggio dei biancocelesti con Caicedo che servito da Lazzari, batte Silvestri con un gran sinistro. Il Verona reagisce al 63': cross di Veloso per Dimarco che da solo in area, non trova il pallone. Al 67' l'Hellas ritorna in vantaggio, clamoroso errore di Radu che pressato da Salcedo regala il pallone a Tameze, il centrocampista camerunese da solo contro Reina, lo supera e deposita il pallone in rete. All'85' arriva una grande occasione per i padroni di casa, Correa serve Immobile, che dopo il liscio di Magnani, calcia verso la porta; il suo tiro viene deviato, sul pallone arriva poi Fares che prova a battere Silvestri, ma trova un superlativo Faraoni che lo mura. Nei minuti finali, si gioca solo nella metà campo degli ospiti, con il Verona che si difende bene e i biancocelesti che vanno più volte vicino al gol: prima all'86' con il colpo di testa di Milinkovic-Savic deviato da Silvestri, sul pallone arriva poi Immobile che calcia in porta ma trova ancora una volta Faraoni a murarlo e poi al 95' con Andreas Pereira che da lontano calcia verso la porta ma trova un'altro ottimo intervento di Silvestri che in controtempo riesce comunque a salvare la porta e i tre punti per la sua squadra.

Con questa vittoria l'Hellas Verona vola a ridosso della zona Europa, per la Lazio arriva invece un altro ko casalingo.

IL TABELLINO

LAZIO-HELLAS VERONA 1-2

MARCATORI: 56’ Caicedo, 45’ aut. Lazzari, 67’ Tameze

LAZIO (3-5-2): Reina; Parolo, Acerbi (28’ Hoedt), Radu; Lazzari (81’ Fares), Milinkovic-Savic, Leiva (65’ Escalante), Akpa Akpro (81’ Pereira), Marusic; Caicedo (65’ Correa), Immobile. Allenatore: Inzaghi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Barak, Veloso, Dimarco; Salcedo (75’ Colley), Zaccagni (87’ Lazovic); Tameze (69’ Favilli). Allenatore: Juric.