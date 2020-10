Pari nervoso tra Lazio e Inter: a Lautaro Martinez risponde Milinkovic-Savic

Due goal, tante emozioni e un secondo tempo nervoso. Questo il sunto di Lazio-Inter. A Martinez risponde Milinkovic-Savic. Finisce 1-1 all'Olimpico. Una Lazio martoriata dagli infortuni sale a quota 4, sette punti per l'Inter.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Strakosha, difesa a tre composta da Patric, Acerbi e Radu. Inzaghi lancia Lucas Leiva in mediana, affiancato dai soliti Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Immobile e Correa in avanti, con Lazzari e Marusic piazzati come fluidificanti di fascia. Un 3-4-1-2, invece, per gli ospiti. Conte piazza Vidal leggermente oltre la linea mediana e a sostegno di Lautaro e Lukaku, Barella e Gagliardini invece a centrocampo. Handanovic in porta, protetto dal terzetto difensivo Skriniar-de Vrij-Bastoni. Hakimi e Perisic, infine, gli esterni titolari scelti dal mister leccese.

Buon inizio per la Lazio, con Lazzari particolarmente pimpante. Al quinto l'ex SPAL pungola sulla destra, sbagliando però il cross. L'Inter cerca di riassestarsi, complice l'ottimo lavoro in fase di rottura di Vidal. Al decimo bell'idea di Perisic su sponda di Martinez, Lukaku viene però anticipato da Marusic. Imprendibile, Lazzari scappa ancora a Perisic e crossa in mezzo al diciottesimo, Correa la spara però alta. La prima vera occasione di gara capita un minuto dopo, quando è Luis Alberto a stoppare e tirare, impegnando Handanovic in una bella parata. Con il passare dei minuti, la sfida si alza di intensità e le due formazioni cercano spesso di allungarsi. Ne viene fuori una bella lotta soprattutto nella zona centrale del campo. Dopo una fase senza squilli, guizzo Inter al ventottesimo: Barella crossa bene dalla destra e pesca Lautaro, bravissimo ad anticipare. Il tiro del toro non trova però lo specchio della porta.

E' solo il preludio al gol che giungerà puntuale al trentesimo. Servito da Perisic e dopo un rimpallo abbastanza fortunato, Lautaro Martinez si gira benissimo e calcia. Strakosha non riesce a stoppare il tiro che, seppur deviato, finisce in porta e porta l'inter in vantaggio. Il goal non scuote la Lazio che, seppur con volontà, non riesce a sfondare complice anche qualche problemino fisico dei calciatori biancocelesti. L'Inter pressa invece bene, ripartendo con velocità. Le ultime due azioni, concretizzate sul finire si prima frazione, sono di marca nerazzurra. Al 47' è Barella a concludere largo con il mancino, un minuto dopo bell'azione di sfondamento di Lukaku che non si concretizza però in goal.

Secondo tempo che comincia con l'Inter in avanti e con Lukaku che, scambiando con Martinez, conclude dal limite spedendo a lato la sfera. I nerazzurri girano meglio e ci provano ancora sette minuti dopo, quando è Lautaro a tirare senza trovare però lo specchio della porta. Nel momento di maggior sofferenza viene però fuori l'orgoglio laziale. Al 54', su cross di Acerbi, Milinkovic-Savic salta benissimo e da posizione defilata colpisce di testa trafiggendo Handanovic. Perisic non può nulla per stoppare lo strapotere fisico del serbo. I padroni di casa si rivitalizzano dopo l'1-1, sfiorando addirittura il 2-1 tre minuti dopo. Da corner è Parolo a colpire di testa, sfiorando il palo sinistro della porta protetta da Handanovic. All'ora di gioco ancora Lazio in avanti: Luis Alberto tira, il portiere dell'Inter non riesce ad impedire il corner. Lo spagnolo è l'uomo più in forma e lo conferma al 63', scaricando di destro ma trovando il muro di Bastoni.

Alla sagra delle occasioni si iscrive anche Immobile, che al ventunesimo della ripresa spedisce la sfera di poco fuori. E' l'ultima scintilla per il bomber laziale, espulso al 71' per una dubbia manata ad Arturo Vidal. Dopo la prematura uscita dal campo di Immobile, la gara inevitabilmente diventa nervosa e fallosa. Il direttore di gara Guida deve infatti lavorare molto per mantenere sedati gli animi. Il secondo tempo scivola dunque via senza troppi sussulti, con l'unico squillo del palo di Brozovic al 41' della ripresa. Il croato tira e la sfera viene deviata stampandosi sul legno. Complici anche i cambi, la seconda frazione non regala altre emozioni se non l'espulsione di Sensi all'85'. Finisce dunque 1-1 la sfida dell'Olimpico. Migliore in campo per i padroni di casa, Luiis Alberto. Bene Martinez per gli ospiti.