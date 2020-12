Serie A, una solida Inter batte il Bologna

Una Inter determinata e aggressiva batte a San Siro, un Bologna poco brillante.

IL RACCONTO DEL MATCH

Sin dal primo tempo, è l'Inter a fare la partita, con i nerazzurri che iniziano a prendere subito le misure e creano la prima vera occasione da gol al 12': cross di Hakimi per Gagliardini che in area non riesce a colpire il pallone verso la porta, sfiorando il gol del vantaggio, che poi però arriva comunque al 16': cross di Perisic per Lukaku che dopo il primo tentativo deviato, al secondo non sbaglia e porta in vantaggio l'Inter. Al 34' il Bologna perde il pallone a centrocampo e si sviluppa un altra occasione in contropiede per l'Inter, con Lukaku che servito da Sanchez va via in profondità e calcia verso la porta trovando una grande uscita di Skorupski. Al 45' i nerazzurri raddoppiano con Hakimi, che dopo un lancio lungo di Brozovic, controlla molto bene e batte Skorupski per il 2-0. Anche nel secondo tempo, continua a creare ancora opportunità l'Inter con una ripartenza archestrata da Lukaku, che trova due grandi interventi di Skorupski: prima al 56' servito da Sanchez e poi al 61' su cross di Hakimi. Al 67' il Bologna accorcia le distanze con Palacio che con una gran palla trova Dominguez, quest'ultimo serve un gol facile a Vignato per il 2-1, la risposta dei nerazzurri arriva subito al 70', gran bella giocata di Hakimi che va via in mezzo a due e con una gran botta batte ancora Skorupski siglando la sua doppietta personale. Al 79' Gagliardini pesca in velocità Lautaro Martinez che va verso la porta, prova a incrociare ma il suo tiro finisce largo. Il Bologna chiude in avanti con una doppia occasione nel recupero al 94' prima con un tiro di Dominguez deviato da Handanovic e poi con un tentativo di Vignato con il portiere nerazzurro che stavolta però blocca.

La partita si conclude quindi con una vittoria convincente dell'Inter che si porta così attualmente al secondo posto a -2 dal Milan, per il Bologna invece è il sesto ko stagionale.



IL TABELLINO

INTER 3-1 BOLOGNA

MARCATORI: 16′ Lukaku, 45′ Hakimi, 66′ Vignato, 70′ Hakimi

INTER (3-5-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni (82′ D’Ambrosio); Hakimi (70′ Darmian), Vidal (70′ Barella), Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku (70′ Lautaro Martinez), Sanchez (90′ Eriksen). Allenatore: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey (61′ Khailoti); Schouten, Medel (61′ Dominguez); Svanberg (61′ Vignato), Soriano, Barrow (78′ Vergani); Palacio (78′ Rabbi). Allenatore: Mihajlovic.