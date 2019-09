Europa League- Lazio: esordio per Vavro, Caicedo sostituisce Immobile

In serata la Lazio disputerà la sua prima gara di questa Europa League. Quest'anno l'obiettivo sarà sicuramente quello di migliorare il risultato della scorsa stagione, ovvero l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro il Siviglia. Non ci sono precedenti tra i biancocelesti e il Cluj, ma l'ultima trasferta in Romania per la formazione capitolina non è finita nel migliore dei modi. Era febbraio 2018 quando a Bucarest, lo Steaua s'impose per 1-0 sull'undici di Inzaghi.

Il tecnico della Lazio ha scelto di non convocare Ciro Immobile e Luis Alberto al fine di preservarli per la gara di campionato contro il Parma, mentre Adam Marusic non prenderà parte alla sfida a causa della squalifica rimediata a Siviglia. Nonostante le numerose assenze Simone Inzaghi non cambierà l'assetto e confermerà il 3-5-1-1. In porta ci sarà comunque Thomas Strakosha, in difesa esordirà Vavro al fianco di Bastos ed Acerbi. A sinistra prima chance dall'inizio anche per Jony, a destra confermato Lazzari con al centro Lucas Leiva, Milinkovic Savic e Berisha. In attacco faranno coppia Correa e Caicedo.