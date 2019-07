Lazio: il punto sul calciomercato dei biancocelesti

Si delinea sempre di più la Lazio che verrà. Lotito e Tare stanno lavorando alacremente per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il primo reparto da rinforzare è quello mediano. C'è la necessità di trovare il sostituto di Milinkovic-Savic in caso di una sua cessione. Il serbo potrebbe infatti partire e Inzaghi non può cominciare il ritiro senza una pedina fondamentale. Sono due gli obiettivi sul taccuino di Tare. Parliamo di Yusuf Yazici e Dominick Szoboszlai. Il primo è seguito anche dal Lille, club con maggiore disponibilità economica, sul secondo il terreno è invece più libero. Il giovane Szoboszlai, in forza al Salisburgo, sarebbe un colpo economico e di prospettiva. Un po' come Milinkovic-Savic al suo approdo in biancoceleste.

Si complica anche la pista che porta a Patrick Cutrone. L'attaccante classe '98 è in uscita dal Milan, club intenzionato a cedere qualche calciatore per rinforzare la rosa in altri reparti. Sul talentuoso bomber rossonero è forte anche il Wolverhampton. Il classe '98 è stuzzicato da una stagione in Premier League e potrebbe cambiare aria. In ottica cessione, invece, Durmisi è vicino al Besiktas. La Lazio chiede però otto milioni. C'è concorrenza per Milan Badelj. Sul regista croato ci sono sia la Fiorentina, sua ultima squadra, che il Bordeaux. Tare non vuole però svendere il calciatore.

Mentre Tare lavora sul mercato, Simone Inzaghi continua a strigliare i suoi sul rettangolo verde. Il tecnico biancoceleste ha aumentato i carichi di lavoro per i suoi ragazzi, provando qualche soluzione tattica. Il gruppo è ancora in fase di costruzione ma il tecnico biancoceleste ha già le idee chiare: tutti i calciatori dovranno concorrere ugualmente per i medesimi obiettivi in modo da alzare in maniera definitiva il tasso tecnico della rosa.