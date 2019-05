Inter - Empoli, la Champions contro la Salvezza

Due squadre con due obiettivi diversi e soprattutto in momenti di forma molto diversi si sfideranno questa sera a san Siro: da una parte l'Inter per la qualificazione alla prossima Champions League, dall'altra l’Empoli per la salvezza.

QUI INTER

Per qualificarsi in Champions gli uomini di Luciano Spalletti dovranno vincere senza bisogno di attendere risultati favorevoli dagli altri campi (Reggio Emilia e Ferrara ndr).

"Spero che la squadra metta dentro tutti quegli ingredienti che ha e che ci ha fatto vedere in molte partite. Abbiamo in testa solo il voler riportare per la seconda volta l'Inter in Champions League".

De Vrij ritornerà al centro della difesa e farà coppia con Skriniar In attacco è Icardi favorito per una maglia da titolare rispetto a Lautaro Martinez.

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Brozovic, Vecino; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti

QUI EMPOLI

L'Empoli è in piena lotta per non retrocedere: i toscani sono in ottima forma visto che sono reduci da tre vittorie consecutive ed hanno un punto in più del Genoa terzultimo in classifica.

"Affrontiamo una squadra importante, in uno stadio che contiene due volte la città di Empoli. Sarà dura, ma sarà anche bello. Non succede tutti i giorni di poter disputare questo genere di gare".

Andreazzoli non avrà a disposizione Krunic, ma al suo posto verrà confermato Afriyie Acquah. La coppia d’attacco sarà composta da Caputo e Diego Farias.

Empoli (3-5-2): Dragowski; Maietta, Silvestre, Dell'Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Acquah, Pajac; Caputo, Farias. Allenatore: Andreazzoli.