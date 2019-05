Inter, Spalletti in conferenza: "Secondo me in molti meritano di rimanere . Domani sera ci siamo tutti"

Luciano Spalletti ha presentato la gara contro l'Empoli nell'odierna conferenza stampa. Una partita importantissima che varrà la Champions per i neroazzurri, invece per i toscani la salvezza.

SETTIMANA IMPORTANTISSIMA - "Spero che la squadra metta dentro tutti quegli ingredienti che ha e che ci ha fatto vedere in molte partite. Abbiamo in testa solo il voler riportare per la seconda volta l'Inter in Champions League".

I TIFOSI - "Ci vogliono bene all'Inter. Si sono sempre comportati nella maniera corretta, stando vicino alla squadra. Preferisco che si giochi a San Siro e non in trasferta".

EMPOLI - "L'Empoli sta bene in questo momento, ma è chiaro che a volte la posta in palio va ad annullare tutto ciò che c'è stato in precedenza. Bisogna essere bravi ad esibire il meglio di noi".

ICARDI O LAUTARO - " E’ la partita di tutti e due. E’ una partita dove tutti e due hanno il livello di carattere e di personalità per andare a incidere sullo scorrimento della partita....Hanno le stesse potenzialità per poter mettere il timbro sullo scorrimento della partita”.

DE VRIJ - "Ha recuperato ed è a disposizione".

POLITANO - “E’ a disposizione anche lui"..

POSSIBILI ADDII - "Secondo me in molti meritano di rimanere all'Inter. E domani sera ci siamo tutti".

GIUDIZIO FINALE - "Si pensa alla partita prima ma soprattutto si va a rafforzare quel che serve per la partita successiva, abbiamo cercato di riempire la testa di cose che servono per tornare in Champions".