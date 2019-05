Milan, corsa al quarto posto: ma i tre punti a Ferrara potrebbero non bastare

Domenica sera ci sarà l'ultima giornata di campionato e la Serie A emetterà i propri verdetti. Oltre alla salvezza, la corsa in Europa League si deciderà chi si qualificherà alla prossima Champions: le tre vittorie consecutive hanno consentito al Milan di restare attaccato al treno quarto posto.

I rossoneri saranno impegnati in trasferta contro la Spal: la squadra di Gattuso, non è più padrone del proprio destino visto che oltre a fare risultato, avrà bisogno di incastri positivi dagli altri campi ovvero una tra Atalanta o Inter non vinca l’ultima giornata contro Sassuolo o Empoli. Gli uomini di Semplici non hanno più niente da dire al campionato ma è all’ultima partita in casa davanti al proprio pubblico e vorranno chiudere con tre punti la stagione.

Il Milan avrà il vantaggio di esseri liberi a livello mentale visto che ha già conquistato almeno l' Europa League. Non sarà sicuramente la situazione più comoda, certo, ma a Milanello ci credono ancora. Poi da lunedì si vedrà, ma sicuramente sarà rivoluzione: Gattuso ha fatto un buon lavoro in un ambiente che era in completa ricostruzione, ma per la riconferma passerà dal verdetto di domenica sera.