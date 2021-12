Serie A - Il Milan torna al successo: battuto l'Empoli per 4-2

Il Milan torna a -4 dall'Inter e lo fa battendo l'Empoli per 4-2 staccando anche il Napoli, grazie allo scivolone in casa contro lo Spezia.

Una gara frizzante: il primo tempo di gara è complessivamente equilibrato con l'Empoli che quando attacca si rende pericoloso, ma Pioli indovina la mossa Kessié come trequartista che sigla la doppietta, Kessie, nel mezzo la rete di Bajrami. Nella ripresa i toscani sfiorano il pari, ma i rossoneri poi dilagano con Florenzi che fa 3-1 su punizione ed Hernandez che segna il quarto gol, inutile il rigore realizzato da Pinamonti nel finale.

L'Empoli vede interrompersi l'imbattiiblità che durava da 6 giornate, ma si mantiene però nella parte sinistra della classifica. Il Milan ritrova il sorriso, si rialza e chiude il 2021 tornando alla vittoria piazzandosi in solitaria al secondo posto.

LA PARTITA

Il Milan passa in vantaggio: Saelemaekers crossa basso in area, Giroud riesce a toccare per Kessie che segna con un tiro di destro. L'Empoli insistite e, sull'ennesimo cross dalla destra, trova il pari con Bajrami che da posizione defilata batte Maignan. Sul finire del primo tempo i rossoneri tornano avanti: Saelemaekers serve il ivoriano in area, rasoterra sul primo palo e papera di Vicario.

Nella ripresa l'Empoli va vicino al pareggio nuovamente con Bajrami che scheggia la traversa, il Milan ne approfitta e sugli sviluppi della punizione diretta di Florenzi trova il 3-1. I padroni di casa calano e solamente 6 minuti più tardi, gli uomini di Pioli siglano l'1-4 con il ritorno al gol di Theo Hernandez che è bravo a sfruttare un rimpallo in area e trova la porta con un sinistro-

Negli ultimi finali, complici anche i cambi, è il Milan a rallentare e così i toscani provano a riaprire la gara con il rigore assegnato con la Var, dal dischetto Pinamonti realizza il calcio di rigore del definitivo 2-4.