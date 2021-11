Serie A - Il Milan risponde al Napoli: battuta la Roma per 2-1

Il Milan conquista altri tre punti e lo fa battendo anche la Roma per 2-1: con una punizione di Ibrahimovic e un rigore di Kessie i rossoneri vincono all'Olimpico nonostante l'inferiorità numerica ed aggancia nuovamente il Napoli in testa alla classifica. Continua così la corsa a due per il primo posto entrambe a più 7 sull'inter e 12 dall'Atalanta e proprio sui capitolini che trovano il gol nel finale con El Shaarawy.

LA PARTITA

Avvio di gara spumeggiante con buone occasioni per parte, ma è il Milan a chiudere in avanti all'Olimpico al termine del primo tempo: al 26' gran punizione forte di Ibrahimovic che passa sotto la barriera nonostante e s'infila nell'angolo basso alla sinistra di Rui Patricio.

Nella ripresa i rossoneri al 66' si porta avanti di due reti grazie al rigore di Kessié, ma al 66' rimangono in dieci per il secondo giallo di Theo Hernadez che salterà il derby in programma domenica prossima a San Siro. Così la Roma ci prova, ma riapre la gara solamente nel recupero con El Shaarawy che calcia di controbalzo ed insacca sotto l'incrocio.