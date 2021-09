Serie A - Ci pensa Diaz: il Milan vince contro lo Spezia

Un Milan stanco che a tratti non gioca benissimo, ma vince comunque: battuto lo Spezia per 1-2 e sale così a quota 16 punti in classifica.

Un primo tempo complicato con pochi tiri in porta soprattutto per il Milan che rischia di andare in svantaggio in un paio di occasioni. Complimenti allo Spezia che gioca un buon calcio nei 45 minuti iniziali. Ad inizio ripresa Pioli inserisce sia Leao e Pellegri, ma a sbloccare la gara è Maldini: la prima generazione nonno-padre-figlio a segnare in serie A. I rossoneri però non la chiudono e così i padroni di casa pareggiano i conti all' 80'. Il neo entrato Diaz però trova la rete che vale i tre punti su ottimo spunto di Saelemaekers.

LA PARTITA

Poche emozioni nel primo tempo da una parte e dall'altra: il Milan a ritmi molto bassi, tranne qualche spunto di Hernandez, con lo Spezia che tiene il risultato e non sfrutta un paio di pericolose ripartenze.

Ad inizio ripresa il Milan va in vantaggio nella straordinaria epopea Maldini: assist di Kalulu e colpo di testa vincente di Daniel che, nella sua prima partita da titolare, segna sotto gli occhi di suo padre Paolo.

Rispetto al primo tempo il Milan alza il ritmo rendendosi pericoloso in parecchie occasioni, ma senza trovare il raddoppio. Lo Spezia allora ci crede e fa bene perchè arriva il pareggio di Verde al 80', decisiva la deviazione di Tonali.

Stefano Pioli inserisce subito Diaz che ringrazia segnando il gol della vittoria all'87: - Bell assist di Saelemaekers che serve il trequartista spagnolo che anticipa anche Calabria e batte Zoet.