Serie A - Beto la apre, Ibra pareggia al 91': finisce 1-1 tra Udinese e Milan

Il Milan si rituffa sul campionato dopo l'eliminazione di Champions League, ma contro l'Udinese finisce solamente solo 1-1: gara studiata molto bene dal neo-tecnico dell'Udinese Cioffi, invece una partita opaca per i rossoneri che, per lunghi tratti giocano sottotono, faticano e non pungono con Ibrahimovic poco servito. Nella ripresa Pioli inserisce Kessie, Tonali, Messiah, Maldini e Castillejo, ma solo al 91' pareggia la partita con una rovesciata dell'attaccante svedese.

Situazione infortuni che inevitabilmente compromette la gara per il Milan che domani rischia di perdere il primo posto. L'Udinese subisce l'ennesima rimonta in questo campionato rimanendo anche in dieci visto l'espulsione di Success a tempo ormai scaduto.

LA PARTITA

Prestazione totalmente da dimenticare per il Milan con l'Udinese che al 17' passa in vantaggio: errore di Bennacer, Beto s'invola, Maignan riesce a respingere la prima conclusione, ma il rimpallo favorisce l'attaccante che va a segno di sinistro. Rossoneri che si dimostrano troppo piatti per creare pericoli nell’area avversaria.

Nella ripresa Pioli corre ai ripari cambiando bene tre giocatori, ma solamente al 91esimo, il Milan riesce a pareggiare la partita con il solito Zlatan Ibrahimovic: Castillejo la mette in area, torre di Maldini, ne approfitta lo svedese che segna con un destro in rovesciata. Gol davvero bello.