Vittoria pesante per il Milan: battuta l'Atalanta per 2-3

Il Milan riscatta la sconfitta in Champions League e vince contro l'Atalanta: a Bergamo finisce 3-2 per i rossoneri che conquistano un successo meritato mantenendo le distanze dal Napoli, con un po' di sofferenza nel finale che rende meno severo il risultato per gli uomini di Gasperini.

Nel primo tempo, dopo pochi secondi, Hernandez imbuca verso Calabria, con la prima conclusione che viene respinta male da Musso e così il terzino insacca a porta vuota. L'Atalanta, dopo lo shock iniziale, prende coraggio, ma un gran Maignan è reattivo e mantiene la porta inviolata. La partenza dei rossoneri è fiammante e, poco prima dell'intervallo, trovano ancora il raddoppio: Tonali ruba palla Freuler che si ritrova davanti a Musso ed insacca in rete lo 0-2.

Nella ripresa il Milan cala il tris all'79: contropiede guidato da Hernandez che pesca Leao con una rete bellissima all’incrocio sigla lo 0-3. La partita però cambia volto, l'Atalanta con un forcing finale rientra in partita trovando due gol in pochi minuti: il primo all'87 su rigore con Zapata e poi al 94' con Pasalic.,

Tolti gli ultimi minuti di blackout, nonostante la gara di Champions League, il Milan vince una partita da grande squadra giocando la miglior partita della stagione.