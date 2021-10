Sofferenza e vittoria: il Milan batte il Bologna per 4-2

Che sofferenza, ma che vittoria per il Milan che batte il Bologna per 2-4: i rossoneri si fanno rimontare lo 0-2 dai rossoblù in doppia inferiorità numerica, ma gli uomini di Pioli insistono e con i gol di Bennacer ed Ibrahimovic conquistano un prezioso successo visto che salgono a 25 punti, volando nuovamente in testa in classifica.

LA PARTITA

Tutto molto facile per il Milan che nel primo tempo trova due gol: al 17' tira da posizione angolata di Leao, deviazione decisiva di Medel che scavalca Skorupski. In superiorità numerica i rossoneri trovano il raddoppio: al 35' cross di Ballo-Toure, Skorupski smanaccia, la palla resta vacante, arriva Calabria e scarica scarica un destro violento che finisce n fondo alla rete.

Il Milan entra in campo nella ripresa forse pensando già alla gara con il Torino, sbagliando: nei primi cinque minuti della ripresa arriva il black out totale per i rossoneri e con il Bologna che segna due gol pareggiando la partita prima con l'autogol di Zlatan e poi con Barrow. I rossoneri faticano a reagire, anzi rischiano anche di subire il 3-2, ma a decidere sono le reti di Bennacer (tiro al volo che finisce nell’angolo basso) e Ibrahimović (destro preciso dal limite imparabile per Skorupski) che fanno vincere il Milan per 4-2 sono nella parte finale del match.