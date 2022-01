Il Milan si impone Venezia: 0-3 e primo posto momentaneo conquistato

Il Milan si impone al Penzo per 3-0: vittoria meritata per i rossoneri che conquistano momentaneamente il primo posto in attesa di Inter-Lazio di questa sera e sia di Inter-Bologna da recuperare. Terzo successo consecutivo per gli uomini di Pioli che, ancora una volta, giocano un ottimo calcio. Un Ibrahimovic da record che segna subito e Theo Hernandez che firma la doppietta personale con la fascia al braccio. Nonostante le assenze, il Milan gioca un altra grande partita.

LA PARTITA

Il Milan parte molto forte e sblocca la partita già al 2': Rafael Leao è un fulmine sulla sinistra, il portoghese arriva facilmente sul fondo e serve per Ibrahimovic che la mette dentro a porta vuota. I rossoneri dominano nella prima parte della partita, ma senza trovare il raddoppio. Il Venezia prende coraggio, combatte, ma non punge.

Nella ripresa Pioli inserisce Messias per Saelemaekers, con il Milan che inizia la ripresa con la stessa grinta dei primi minuti del primo tempo e trova il secondo gol con Theo Hernandez al 49': il capitano di giornata entra di prepotenza in area e da posizione defilata punisce Romero sul suo palo.

I rossoneri spingono e così trovano anche il 3° gol al 59': erroraccio difensivo del Venezia con Svovoda che regala il pallone in area ad Ibra, ma l'austriaco per rimediare para la conclusione di Theo Hernandez, espulso e rigore per i rossoneri. Sul dischetto va proprio il francese che non sbaglia e sigla la doppietta personale con la fascia al braccio. Il Venezia con l'uomo in meno si ridimensiona, il Milan detta i ritmi della partita con Pioli che cambia parecchi giocatori e la partita si avvia tranquilla verso la conclusione.