Il Milan supera la Samp e l'Inter ed è capolista

Il Milan per superare l'Inter e per tornare a guardare tutti dall'alto. Per la Samp orgoglio e punti pesanti salvezza. Ecco le due realtà a confronto con i rossoneri che ritrovano Florenzi al posto di Theo Hernandez e la Doria schiera titolare Caputo unica punta con Sensi alle spalle.

Cronaca della partita

Parte bene la Samp con al 4' occasione di Caputo che non sfrutta una serie di batti e ribatti in area. Milan in vantaggio al 7' con Leao che ricebe un lancio straordinario di Maignan da vero portiere regista. al 44' miracolo di Falcone su Messias e su un tiro fantastico dell'ex Crotone. Un ottimo Milan che merita il vantaggio in una prima frazione equilibrata.

Nella ripresa, Messias al 47' e Giroud poco dopo non riescono a trovare raddoppio. Ma al 51' ecco Candreva che impegna Maignan per la prima volta da fuori. Al 56' ancora l'ex Livorno e Inter ci prova da fuori e palla sul fondo. Al 60' mega rovesciata di Giroud, respinge Falcone con San Siro che si tiene la gioia in gola. Al 65' palla sul fondo di Bennacer, 71' Falcone respinge la testata di Giroud e il Milan sembra stregato il suo raddoppio. Al minuto 81 Rebic palla sul fondo e poi tripla occasione Milan: prima Falcone sul croato e poi doppia occasione sprecata da Tonali.

Milan che supera Inter e si porta in testa al campionato, ma il Biscione deve recuperare la gara di Bologna. Rossoneri in palla e settimana perfetta quella del Diavolo. Sampdoria che adesso deve guardare alla sfida molto pesante per la salvezza contro l'Empoli.