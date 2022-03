Il Milan conquista il Maradona con la zampata di Giroud

Nel posticipo della 28/a giornata di serie A, il Milan batte il Napoli e torna nuovamente in vetta alla classifica con due punti sull'Inter, che ha una partita in meno. La sfida scudetto la decide Olivier Giroud al 49esimo minuto del secondo tempo.

Gli uomini di Spalletti interrompono la striscia positiva, gara opaca per gli azzurri che si sono resi poco incisivi. Partita molto attenta e matura dei rossoneri, prestazione lucidissima in tutti i reparti, dalla difesa con Kalulu e Tomori su Osimhen, del centrocampo con Bennacer tra i migliori in campo ed in attacco.

Poche emozioni nel primo tempo con le due squadre che si sono annullate a vicenda, al 49esimo minuto del secondo tempo Olivier Giroud sblocca il match del 'Diego Armando Maradona' con una rete molto simile a quella segnata nel derby. Nella prossima giornata, il Napoli farà visita al Verona mentre i rossoneri affronteranno l'Empoli.

LA PARTITA

Un primo tempo molto intenso, ma con pochissime occasioni, gara nervosa per larghi tratti. Il Milan si porta avanti al 49': sul destro di Calabria che sembrava andare a lato, viene deviato da Giroud che era nel posto giusto per battere a casa Ospina.

Il Maradona spinge il Napoli alla ricerca del pari, Spalletti inserisce Ounas ed Elmas per Insigne e Politano, Mertens per Fabian e Lozano e Anguissa, ma gli azzurri non trovano il guizzo giusto per pareggiare. Le squadre si allungano, il Milan nel finale ha diverse occasioni per chiudere i giochi con Theo Hernandez e Saelemaekers in contropiede