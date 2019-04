Milan, ripartire dopo il ko contro la Lazio ma senza Calabria

Dopo il brutto ko contro la Lazio e l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Milan è tornato fin da mercoledì ad allenarsi per l'importantissima sfida di domenica sera contro il Torino.

VERSO TORINO CON GATTUSO A RISCHIO

Dopo la serataccia di mercoledì la posizione di Gattuso è sempre più in bilico anche per deludente periodo in campionato e con il forte rischio di perdere il piazzamento Champions. Ora come ora il Milan è quarto, ma a pari dell'Atalanta e domenica i rossoneri andranno a Torino per giocare contro i granata. E' vero anche che il Diavolo ha ancora il destino nelle proprie mani, infatti con cinque vittorie sarà in Champions League, ma sta vivendo un il momento negativo prolungato. In caso di sconfitta Gattuso potrebbe essere esonerato.

È mancato Paquetà nelle ultime settimane e si è visto in campo perchè il Milan è tornato a produrre poco dal punto di vista offensivo e domenica sera ritornerà titolare. Ma con che modulo visto che il 3-4-3 non ha superato la prova.

CALABRIA STAGIONE FINITA

L'infortunio a Davide Calabria, uscito a pochi minuti dal termine del primo tempo di Milan-Lazio, è abbastanza grave: il terzino ha riportato la frattura composta del perone sinistro con una prognosi iniziale che dovrebbe aggirarsi intorno ai due mesi. Brutte notizie per Gattuso che perderà per il finale di campionato il suo terzino titolare che rischierà di non poter prendere parte all'Europeo Under 21.