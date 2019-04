Milan - Lazio, lo spareggio Champions 

Questa sera a San Siro andrà in scena un vero spareggio Champions tra Lazio e Milan: gara che varrà la stagione, soldi, credibilità e futuro.

MILAN

Nonostante il solo punto conquistato nelle ultime quattro gare, il Milan è riuscito a restare quarto in classifica. I rossoneri hanno perso, sì, nell'ultima giornata ma giocando molto bene all’Allianz Stadium contro la Juventus.

"Mi accontenterei di vedere la prestazione vista contro la Juve, ovviamente senza certi errori. Voglio vedere la stessa mentalità di una settimana fa"

Gattuso confermerà lo stesso modulo e gli stessi uomini che hanno messo in difficoltà la Juventus. I rossoneri avranno ancora Donnarumma in porta, giocherà Reina. Suso e Borini come esterni d'attacco, l'unico ballottaggio sarà quello tra Musacchio - Caldara con il primo favorito.

MILAN (4-3-1-2): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso; Piatek, Borini.



A disp.: Donnarumma A., Abate, Zapata, Conti, Strinic, Caldara, Laxalt, Cutrone, Bertolacci, Biglia, Mauri, Castillejo.

All. Gennaro Gattuso.

LAZIO

Anche la Lazio nelle ultime giornate ha frenato visto il doppio passo falso con Spal e Sassuolo, ma i biancocelesti sono dietro di 4 punti ma con 1 partita da recuperare pronta a dare filo da torcere al Milan.

"Sicuramente la gara di domani sarà importante, dovremo fare una grande partita. Voglio una squadra con la mente libera consapevole di essere forte".

Inzaghi non avrà Badelj (squalificato), Marusic e Radu. In attacco Correa in fianco ad Immobile, in mediana ci saranno Leiva in regia, con Luis Alberto e Milinkovic-Savicche ai lati.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Wallace, Radu, Marusic, Parolo, Cataldi, Durmisi, Caicedo, Neto. All.: Inzaghi.