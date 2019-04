Inter, Spalletti in conferenza: "Domani sera Icardi non ci sarà"

Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata partita contro la Lazio, andiamo a sentire le sue parole!

PARTITA IMPORTANTISSIMA - "Abbiamo di fronte una concorrente diretta, stanno disputando un ottimo campionato come nelle ultime stagioni. I tre punti diventano più pesanti per il valore e perché è una concorrente diretta”.

LA LAZIO - "La Lazio anche quest'anno sta disputando un ottimo campionato come nelle ultime stagioni. Simone Inzaghi fa giocare bene la squadra".

LA SOSTA - "Non siamo stati molto fortunati, ma abbiamo una rosa che può andare a sostituire chiunque e di conseguenza abbiamo dei calciatori a disposizione che prenderanno il posto di De Vrij, come Miranda o Ranocchia”.

ICARDI - "L'ho trovato per certi versi come un calciatore nuovo, è tanto che non era con noi. Ritengo che non possa essere ancora in grado di aiutare i compagni squadra, per cui per domani non è convocato".

LE PROSSIME PARTITE - "Queste due partite sono di livello di pericolosità importante, ma anche quella precedente per come ci arrivavamo e per quel che era. Era difficile come le due che andremo ad affrontare”.

VECINO - "Vecino ha fatto bene in quel ruolo lì. Il fatto di fare subito gol lo ha un po’ aiutato ma era già partito molto bene nei primi minuti. Forse è stato più libero di attaccare gli spazi, di fare queste proiezioni e attaccare l’area".

RECUPERO DI NAINGGOLAN - "Per Nainggolan c’è il fatto di doversi allenare con la squadra e dover avere dei ritmi e delle velocità in allenamento che diventano fondamentali per dare il meglio”.