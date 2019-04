Inter: Mauro Icardi si allena ufficialmente in gruppo, de Vrij potrebbe saltare la Lazio

Mauro Icardi si è allenato ufficialmente con i compagni, sotto gli occhi vigili di Luciano Spalletti e dei vertici dell'Inter. Il bomber argentino, dopo più di un mese di esilio, ha ripreso confidenza con il gruppo. L'ex Sampdoria ha calcato il campetto di "Appiano" due giorni fa, sancendo di fatto la fine delle ostilità. Icardi non è ancora in condizione ma gli impegni Nazionali del Toro Lautaro Martinez potrebbero spingere Spalletti a concedergli una parentesi contro la Lazio. Il big match è un vero e proprio crocevia stagionale: vincere darebbe una grande sicurezza all'ambiente nerazzurro e consentirebbe all'Inter di pensare già alla prossima fase a gironi della Champions League.

Non è passata inosservata, due giorni fa, la presenza del Presidente Zhang. Il numero 1 nerazzurro ha riunito Marotta e Ausilio e seguito direttamente l'allenamento di Mauro Icardi. L'attenzione del presidente cinese fa capire l'importanza della questione che per un mese ha interessato argentino e società. Icardi è sicuramente il calciatore più talentuoso e quello che per anni ha trascinato la rosa. Le bizze delle ultime settimane hanno parzialmente minato il rapporto con il ragazzo, confermando però la presa di posizione della società: continuare assieme senza eccessive pretese. Una fermezza mostrata soprattutto da Beppe Marotta, che ha subito portato la sua esperienza dopo la parentesi nella Juventus per affrontare nel miglior modo questa spinosa situazione.

Mentre Icardi lavora sul campo per recuperare le tappe, un altro calciatore potrebbe dare forfait in vista della Lazio. Si tratta di Stefan de Vrij, ex biancoceleste non troppo amato dai propri tifosi dopo il "tradimento". L'olandese, promesso sposo dell'Inter da mesi, si è ritrovato a giocare l'ultima sfida di campionato proprio contro i nerazzurri. Da quando ha cambiato casacca, de Vrij non ha mai affrontato la Lazio e potrebbe non farlo anche nella prossima giornata di campionato. Il difensore centrale ha qualche noia muscolare, forse pubalgia, e ieri non si è allenato. Le sue condizioni verranno monitorate nelle prossime ore in modo da capire se si potrà o no contare su di lui.