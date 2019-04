Lazio: sfida con l'Inter nel mirino, Inzaghi prepara la squadra in vista del big match

Il 31 marzo sarà una data importantissima, per la Lazio di Simone Inzaghi. I biancocelesti giocheranno contro l'Inter in un vero e proprio big match cruciale per il prosieguo di stagione. In caso di successo, la Lazio potrebbe continuare a sognare il quarto posto e confermarsi in lotta per l'Europa League. Perdere significherebbe invece complicare il percorso verso un posto europeo. Una sfida da non sottovalutare e contro una rosa che proprio l'anno scorso ha sorpassato in extremis i capitolini. Il dolore laziale è ancora vivissimo, la voglia di riscatto altissima. La Lazio incrocerà poi le proprie lame sportive con Stefan de Vrij, che proprio l'anno scorso fu protagonista in negativo della sfida con la casacca laziale. L'olandese, ora nerazzurro, dovrà mettere il cuore nel cassetto, almeno per una sera, cercando di trascinare l'Inter verso la vittoria.

Questa mattina, intanto, Inzaghi ha guidato i suoi in allenamento. Il gruppo ha lavorato quasi al completo, salvo i Nazionali e i due acciaccati Berisha e Luis Alberto. Lo spagnolo sta cercando di forzare il ritorno per farsi trovare pronto contro l'Inter. Ha recuperato invece Correa, uscito malconcio dalla sfida contro il Parma. Il fantasista è pronto a tagliare le linee difensive interiste, duettando magari con gli altri calciatori tecnici a disposizione di Inzaghi. Tornato al top anche Patric, che contro il Parma ha disputato un'ottima prova. Inzaghi ha dunque un gruppo di calciatori per cominciare quantomeno a pensare al possibile undici anti-Inter.

Freme anche il mercato biancoceleste. Si fanno sempre più fitti i contatti con Bobby Adekanye. L'esterno classe '99 è in scadenza e potrebbe lasciare il Liverpool in estate. In questa stagione, Adekanye ha disputato tredici gare con le giovanili reds, segnando tre reti e fornendo due assist ai compagni. Tare lo segue da tempo e gli avrebbe proposto un quinquennale. Il classe '99 sembrerebbe più propenso ad un triennale per non legarsi troppo a lungo con una sola squadra. La trattativa appare complicata ma le sensazioni sono positive. Sempre in quel di Liverpool piace molto anche Alberto Moreno. Sponsorizzato da Lucas Leiva, il terzino sinistro ha giocato poco questa stagione e potrebbe cambiare squadra. Un rinforzo perfetto e duttile per Inzaghi, che gli darebbe finalmente un esterno mancino per il suo 3-5-2.