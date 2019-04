Lazio, Inzaghi in conferenza: "Vogliamo i tre punti per il bene della nostra classifica" 

Simone Inzaghi ha presentato la partita contro la Sampdoria in programma domani sera.

IL RITIRO - "Questa settimana abbiamo condiviso questo ritiro che non è stato punitivo, ma per analizzare e cercare di stare più insieme. Ci siamo focalizzati sulle cose che non sono andate nelle ultime due partite, ma siamo a un punto dalla zona Champions e siamo qualificati in Europa League. Abbiamo fatto una bella analisi, allenamenti importanti, video".

OBIETTIVO CHAMPIONS LEAGUE - "Non deve essere un’ossessione, noi vogliamo fare la nostra corsa.Sappiamo i nostri obiettivi, ma dobbiamo vivere il tutto più tranquillamente altrimenti non siamo liberi mentalmente.”

LA SAMPDORIA - "La Samp è molto organizzata con un bravissimo allenatore che ha ritrovato la vittoria domenica e che verrà a Roma per fare la partita. Vogliamo vincere e continuare a far sì che la nostra classifica sia buona, sapendo che troveremo un avversario difficile".

INFERMERIA - "Avremo un allenamento oggi e domattina, sicuramente Marusic non ci sarà. Leiva sta parzialmente tornando in gruppo, oggi lavorerà parzialmente, non sono convinto della sua convocazione, probabilmente non giocherà ma valuterò".