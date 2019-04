Inter, Spalletti avverte: "Atalanta forte, sfida ad alto rischio". Tutti convocati per la trasferta!

<p>Alla vigilia del lunch match di domani contro l'Atalanta <strong>Luciano Spalletti </strong>è intervenuto in conferenza.</p> <p><strong>IL DISTACCO CON LA JUVENTUS</strong> - <em>"Secondo me sono i più forti di tutti e probabilmente vinceranno il campionato, però ci sono squadre e difficoltà durante lo scorrimento di un campionato come quello italiano che possono minare queste certezze o qualità</em>”. </p> <p><strong>COEFFICIENTE DI DIFFICOLTA' </strong>- <em>"Può essere anche il massimo se noi non consideriamo che l’ultima partita della sosta è quella di domani, non è stata quella di martedì. Questo spesso succede nella testa dei calciatori e farsi ritrovare nella condizione mentale di valutare la prossima partita un’estensione della Champions"</em>.</p> <p><strong>STRISCIA DI RISULTATI</strong> - <em>"Una buona striscia l’abbiamo fatta anche l’anno scorso, ma bisogna rimanere costanti nel comportamento e nell’autostimolarsi a fare sempre meglio. I contratti ti fanno essere dell’Inter, ma sono i risultati a farti entrare nella storia</em>".</p> <p><strong>LE CONDIZIONI DI NAINGGOLAN </strong>- "<em>Nainggolan ha tentato di fare quello a cui ci ha abituato. Si è messo a disposizione e ha fatto anche bene per quelle che erano le sue possibilità ma è chiaro che ora sia indietro di condizione. Per domani vuole esserci ma è molto difficile"</em>.</p> <p><strong>LO STATO DI FORMA DI PERISIC</strong> - "<em>Perisic si trova nei numeri che hanno fatto la classifica dell’Inter. Purtroppo noi andiamo a vedere il gol o l’assist, ma quelli non ci sarebbero se non avessimo una completezza di numeri o altri comportamenti in cui ad esempio uno come Skriniar o Handanovic diventa fondamentale”</em>.</p> <p><strong>I CONVOCATI</strong></p> <p><em>Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;</em></p> <p><em>Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;</em></p> <p><em>Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic;</em></p> <p><em>Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.</em></p>