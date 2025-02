Risultato Genoa - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Ranocchia (og), Pandev (2-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte. Al prossimo live!

Genoa che sale a 30 punti, Inter che resta a 48 punti e domani rischia di ritrovarsi 5°.

49' - Termina qui la gara; Genoa 2 - Inter 0.

46' - D'AMBROSIO! Si ritrova la sfera sul destro e tenta di bucare Perin, che è attento e blocca.

46' - Quattro minuti di recupero.

43' - Destro di Brozovic deviato, arriva Karamoh ma Perin inibisce il suo cross. Si spengono qui le speranze nerazzurre.

38' - Attacco prolungato dell'Inter, ma i due calci d'angolo non fruttano risultati.

35' - ZUKANOVIC! Colpo di testa da angolo, palla che termina sul fondo.

34' - LAPADULA! Lotta al limite, ed il suo tiro deviato rischia di battere Handanovic.

33' - EDER! Conclusione a giro del 23 dentro l'area, Zukanovic sulla linea salva tutto.

32' - Cambio Genoa: fuori Galabinov, dentro Lapadula.

32' - Doppio cambio Inter: fuori Valero, dentro Brozovic; fuori Candreva, dentro Pinamonti.

31' - RAFINHA! Sinistro dai 25, pallone altissimo.

28' - Inter in avanti, con confusione.

26' - KARAMOH! Controllo ai 20 metri, finta e tracciante che termina alto non di molto.

24' - CANDREVA! Colpisce di testa a centro area, palla che sfila sul fondo.

22' - Imbucata di Cancelo per Candreva, cross dell'87 respinto in corner.

18' - CANDREVA! Tenta la conclusione da lontano, la palla rimbalza davanti a Perin che controlla con facilità.

17' - Cambio Inter: fuori Vecino, dentro Rafinha.

15' - PANDEEEEEEV! RADDOPPIO GENOAAAA! Laxalt controlla appena fuori area, il suo mancino risulta sterile ma viene controllato da Pandev che in diagonale batte Handanovic. 2-0.

12' - Sprint assassino dell'Inter, con Karamoh che tenta di prendere il fondo ma viene chiuso da Zukanovic. Cade male, e si fa male ad una spalla, ma sembra poter continuare.

11' - Cambio Genoa: fuori Bessa, dentro Omeonga.

8' - Traversone interessante per Pandev, che salta con i tempi giusti ma trova prima di lui Cancelo.

5' - Adesso l'Inter tenta di schiacciare il Genoa.

2' - EDER! Cancelo passa sulla destra, cross lungo per Eder che non riesce ad indirizzare la sfera.

1' - Al via il secondo tempo.

Primo tempo equilibrato, con pochi scossoni da una parte e da un'altra. Da segnalare la traversa casuale di Pandev, e la staffilata poderosa di Candreva disinnescata da Perin oltre allo sciagurato destro volante di Karamoh da due passi. Skriniar e Ranocchia confezionano un autogol rocambolesco, Genoa avanti.

45' - Termina qui il primo tempo.

45' - AUTOGOL RANOCCHIA! Cross dentro di Laxalt; Skriniar nel tentativo di rinviare la sfera trova il ginocchio di Ranocchia che manda la palla in rete. 1-0.

43' - Galabinov sfiora la sfera da corner, che termina larghissima.

41' - Ranocchia allarga il gomito su Zukanovic; Fabbri lo grazia, punizione Genoa.

39' - Bertolacci cerca Rosi, libero sulla sinistra. Il pallone schizza ed il laterale non riesce a controllare un pallone interessante.

35' - CANDREVA! Controlla sulla sinistra, converge al centro e cerca il tracciante; rasoterra che non crea problemi a Perin.

33' - Eder dolorante a terra, il centravanti nerrazzurro ha subito una botta ma si rialza prontamente.

31' - CANDREVA! Traversone di Cancelo, Rossettini pulisce sui piedi di Candreva; destro di collo pieno che trova i guantoni di Perin.

29' - Gagliardini lavora sulla trequarti, si affida a Candreva che premia l'inserimento del 5 con il passaggio di ritorno; copre la difesa del Genoa.

27' - Pandev corre verso la porta imbeccato dal colpo di tacco di Bertolacci; punta Ranocchia, lo supera, prima di essere steso. Giallo per il nerazzurro.

26' - GALABINOV! Cross arcuato di Laxalt, Galabinov salta tra Ranocchia e Skriniar ma non riesce ad indirizzare la sfera.

24' - Giro palla Inter.

21' - Azione rapida dell'Inter, che si sviluppa sulla mancina; scambiano Candreva e D'Ambrosio con quest'ultimo che non riesce a crossare prima che la palla esca.

19' - KARAMOH! Eder si ritrova palla tra i piedi, va largo da Candreva che ubriaca Zukanovic e crossa; Karamoh arriva con i tempi giusti ma sbaglia la conclusione da due passi.

16' - Energico Gagliardini su Bertolacci, punizione Genoa.

14' - Sventagliata dalle retrovie per Eder, che si smarca ottimamente ma controlla con un braccio.

11' - PANDEV! TRAVERSA! Bessa allegerisce su Pandev, il quale effettua un cross velenoso che manda fuori tempo prima Ranocchia e Hijemark, e poi lascia interdetto anche Handanovic. Il N°1 nerazzurro, scavalcato, viene salvato dalla traversa. Brivido.

9' - PANDEV! S'invola verso la porta, salta in velocità Ranocchia che lo scalza comunque verso l'esterno; rasoterra di facile lettura per Handanovic.

7' - Percussione tambureggiante di Cancelo, che tenta di tagliare verso l'area di rigore; la difesa di casa stringe e lo chiude.

5' - BERTOLACCI! Sbuca sul primo palo, ed impatta; Skriniar respinge e sventa il pericolo.

4' - Gioca bene il Genoa, sia in fase di possesso - manovra ariosa - sia in fase di non possesso - pressing alto organizzato.

2' - Laxalt sprinta sull'out mancino, vince un rimpallo e cerca Galabinov a centro area, bravo Ranocchia in anticipo.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, Ferraris che si veste di rossoblù.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al Luigi Ferraris, impianto da 36.600 mila posti situato a Genova.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia e D’Ambrosio. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valerio dietro Eder con Karamoh e Candreva ali.

Scatto di Karamoh, tocco per Rafinha che confeziona il passaggio di ritorno; numero, e sinistro che buca Mirante. Il gioiellino ex Caen regala la vittoria dopo 8 giornate in cui la compagine nerazzurra aveva racimolato 6 pareggi - di cui 5 consecutivi - e due pareggi. Una boccata di aria fresca, che proietta l’Inter nuovamente al 3^ posto grazie alla sconfitta della Lazio per mano del Napoli. Spalletti deve fare a meno di pedine importanti - Miranda, Perisic, ed Icardi - ma il match di stasera potrebbe essere l’occasione per vedere anche Rafinha, acquisto di Gennaio, all’opera dal primo minuto. A Genova per vincere, importante la continuità.

Ballardini opta per il 3-5-2. Perin in porta, Rossettini, Spolli e Zukanovic formano il tridente difensivo. Bertolacci faro di centrocampo, Rigoni ed Hijemark mezz’ali con Rosi e Laxalt esterni a tutto campo. Davanti, tandem Pandev - Galabinov.

La cura Ballardini funziona, ed anche bene. Il Genoa, con Juric, navigava in acque rosso sangue, ora i rossoblù veleggiano al 12° posto con 27 punti all'attivo. Dopo le due sconfitte contro Juventus ed Udinese - entrambe per 1-0 - sono arrivate due vittorie più contro una squadra di livello come la Lazio ed il ChievoVerona. Ora al Ferraris - che sarà allietato nel pre partita dalle canzoni immortali di Fabrizio De Andrè, nato il 18 Febbraio di 78 anni fa - arriva l'Inter, che ha ritrovato punti pesanti contro il Bologna. Ballardini ha potenziato l'arsenale difensivo, l'Inter non fa paura.

Sono 101 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. L’Inter comanda con 51 vittorie, il Genoa ne annovera 21 mentre sono 29 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Settembre del 2017, 4^ giornata di campionato. Match bloccato a San Siro, il Genoa regge l’urto e l’Inter non sfonda. Ci pensa l’inzuccata da corner di D’Ambrosio a sbrogliare la matassa, prima di un finale di match convulso che vede le espulsioni di Taarabt ed Omeonga.

Arbitra Michael Fabbri coadiuvato da Alassio e De Meo, quarto uomo Di Paolo. VAR (Video Assistant Referee) Giacomelli, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Marini.