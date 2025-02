Risultato finale Rijeka - Milan in diretta, Europa League 2017/2018 LIVE (2-0)

Il Milan perde la prima partita di Europa League, finisce 2-0 per la squadra di casa, lo Rijeka. Rossoneri, senza moltissimi titolarissimi, non hanno mai brillato in questi 90 minuti. Per oggi è tutto. un saluto da Radice Arianna

FINISCE LA PARTITA RIJEKA 2 MILAN 0

90' Ci saranno tre minuti di recupero

85' cambio nello Rijeka: Mavrias prende il posto di Kvrzic

80' Angolo per i rossoneri,il portiere avversario libera

78' cambio per il Milan: fuori Antonelli e dentro Forte

77' Ammonito Locatelli che salterà il prossimo match visto che era diffidato

76' Va Biglia, palla che accarezza il palo, ma finisce sul fondo

75' Punizione per il Milan, Males ferma locatelli in modo irregolare

74' Cambio per il Milan: Abate in campo al posto di Zanellato.

69' Ma libera la difesa

68' ennesimo corner per il Milan

67' Giallo per Luca Antonelli

66' Milan in avanti

63' Altro angolo per i rossoneri

59' Calabria non inquadra lo specchio della porta

58' Tiro deviato di Antonelli, angolo per i rossoneri ma ottima iniziativa di Locatelli

54' Conclusione troppo sul portiere che libera

53'Punizione interessante per il Milan

51' rossoneri non riescono a ripartire

48' rivediamo il gol

46' GOOOL DELLO RIJEKA, GAVRANOVIC ANTICIPA PALETTA E BATTE STORARI. 2-0 PER I PADRONI DI CASA

45' Inizia la ripresa, prima palla giocata dai padroni di casa

19.58 Squadre di nuovo in camp

Il Milan, in versione sperimentale, è sotto contro lo Rijeka per 1-0.

FINISCE IL PRIMO TEMPO

42' Punizione interessante per il Milan dal limite, steso Antonelli in modo irregolare da Males, ammonito

40' Prima azione pericolosa per il Milan con Cutrone, pallonetto ma non si abbassa

34' ammonito André Silva

33' nonostante il buon possesso palla, i rossoneri sono ancora sotto

31' Puljic di testa da buona posizione,ma non inquadra la porta.

29' Partita che non decolla, Milan che non ha ancora fatto un tiro in porta

23' Zanellato vien anticipato da Sluga

21' I rossoneri provano ad alzare il baricentro

18' tentativo di Kvrzic col destro, palla fuori

16'fallo in attacco per Cutrone

14' Rossoneri molli

13' Calcio d'angolo per i padroni di casa, la difesa rossonera libera

11' Milan che prova a farsi vedere in attacco

8' Rivediamo la bella punizione

6' GOOOOOOOOOL DEL RIJEKA: Bellissima punizione di Pulji?, imparabile per Storari. Milan sotto

5' Biglia ferma in modo irregolare Gavranovic, punizione per il Rijeka

2' Occasione per il Milan con Cutrone,ma non inquadra lo specchio della porta

INIZIA LA PARTITA, prima palla giocata dal Milan

18.57 Squadre in campo

18.55 Le squadre sono nel tunnel

18.47 Riscaldamento in corso

18.41 Il Milan ha un solo precedente con l’arbitro ungherese, che risale al 6 dicembre 2011 in casa del Victoria Plzen

18.33 Lo scopo per Gattuso è cercare un primo sorriso da allenatore del Milandopo il beffardo esordio a Benevento

18.25 Sarà Cristian Zapata il capitano del Milan nella sfida contro il Rijeka

18,10 i rossoneri sono arrivati alo stadio

17.54 Le formazioni ufficiali

RIJEKA (4-2-3-1): Sluga; Vesovic, Elez, Zuparic, Zuta; Males, Pavicic; Acosty, Gavranovic, Kvrzic; Puljic. All. Kek

MILAN (3-5-2): Storari; Zapata, Paletta, Romagnoli; Calabria, Zanellato (45), Biglia, Locatelli, Antonelli; A. Silva, Cutrone. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Abate, Bonucci, Musacchio, Gabbia, Montolivo, Forte. All. Gattuso

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Rijeka - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il match. Calcio d'inizio ore 19.00. Restate con noi!

Il Milan vola in Croazia già qualificato al prossimo turno di Europa League come prima del girone D, ma il match di questa sera in casa del Rijeka ha comunque una certa importanza: vincere per dimenticare la gara di Benevento.

Gattuso si aspetta grandi cose dai suoi calciatori nonostante abbia lasciato a casa diversi titolari: come Suso, Bonaventura, Rodriguez e Kessie, concedendo loro un turno di riposo in vista della gara contro il Bologna di domenica sera .

Questa sera il tecnico del Milan schiererà dal primo minuto molte seconde linee. In avanti si rivedrà la coppia di Coppa composta da André Silva e Patrick Cutrone. Ma non solo, in campo si vedranno anche Paletta, Calabria e Zanellato.

www.acmilan.com

Dirigerà la sfida il direttore di gara ungherese István Vad.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "Per noi è importante. Per la classifica non conta nulla, ma a livello mentale ci serve come il pane un risultato importante. Viene data la possibilità a chi ha giocato meno di giocare: voglio vedere giocatori che dimostrino voglia e che mi mettano in difficoltà. Giocando in Europa con la maglia del Milan bisogna sempre avere rispetto".

Matjaz Kek: “Sono felice quando arriva un grande avversario e il nostro stadio è tutto esaurito. È un grande riconoscimento per noi. Abbiamo qualche problema di formazione, ma il nostro desiderio è quello di ottenere un risultato positivo per concludere al meglio l’Europa League".

www.acmilan.com

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, Guarnone, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Musacchio, Paletta, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Gabbia, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Forte, André Silva.

www.acmilan.com

LA PROBABILE FORMAZIONE

Milan (3-5-2): Storari; Zapata, Paletta, Romagnoli; Calabria, Zanellato (45), Biglia, Locatelli, Antonelli; A. Silva, Cutrone.

Rijeka (4-2-3-1): Sluga; Vesovic, Zuparic, Puncec, Zuta; Males, Pavicic; Acosty, Puljic, Kvrzic; Gavranovic.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

I rossoneri sono già qualificati alla fase a eliminazione diretta come primi nel girone, mentre i croati dell'HNK Rijeka sono già eliminati.

Il Rijeka ha perso le ultime tre partite casalinghe in Europa League

Il Milan ha giocato cinque partite contro squadre croate e ha sempre vinto

www.acmilan.com

