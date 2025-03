Terminata Sampdoria - Lazio, LIVE Serie A 2017/18 (1-2): Savic e Caicedo per l'estasi delle Aquile

22.46 - Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile a chi ci ha seguiti ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Sampdoria batte Lazio per 1-2!

22.44 - Un risultato non inatteso, ma comunque degno di attenzione: crolla nel finale la Sampdoria, che in casa aveva sempre vinto in questa stagione, ma viene frenata dalla Lazio, la quale aveva già interrotto il primato interno della Juventus. E allora non è più una coincidenza: ancora 1-2, ancora in rimonta, ancora anche con un po' di fortuna ma sempre con grande organizzazione e voglia. Più di tutto c'è una squadra che rimane collegata anche nei momenti difficili e conferma la propria candidatura per un posto in Champions: per i blucerchiati, invece, fatale una disattenzione su un banale calcio piazzato. Una lezione non da poco.

22.40 - E' FINITA! LAZIO BATTE SAMPDORIA PER 1-2!

90' + 4' - Contropiede clamorosamente sprecato da Luis Alberto, era un tre contro due in area. Ammonito Immobile.

90' + 3' - Caicedo commette fallo all'altezza della trequarti: Viviano butterà il pallone nel mezzo.

90' + 2' - La VAR sentenzia: è tutto regolare! A breve si riparte, il recupero segnalato era di tre minuti ma sicuramente si allungherà.

90' + 1' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! CAICEDO! 1-2! Milinkovic-Savic mette il pallone in area e l'ecuadoregno è in fuorigioco, quindi si disinteressa e lascia il contrasto ad Immobile: sul rimpallo, poi, è bravo ad insaccare! 1-2!

90' - Il cambio di gioco seguente, alla ricerca di Lukaku, è troppo lungo e termina in fallo laterale.

89' - Luis Alberto rientra e viene dentro al campo, la palla scorre verso destra e Marusic cerca un cross che viene respinto.

88' - Fallo di Barreto in mezzo al campo, si gioca immediatamente.

87' - Tutto buono: si riparte e Jordan Lukaku viene pescato in fuorigioco.

86' - Immobile cerca un triangolo con Luis Alberto in area, ma Silvestre chiude tutto. Attenzione alla VAR, silent check in corso per un possibile fallo di mano di Bereszynski, che sul controllo dell'ex Borussia ha rischiato comunque tantissimo...

85' - Alvarez attaccato addirittura da Caicedo, quelli in trasferta accettano anche di abbassarsi sul palleggio avversario.

84' - E' entrato Valerio Verre in luogo di Praet: ora entrambi i tecnici hanno terminato le sostituzioni a disposizione.

83' - Immobile arriva sulla trequarti e cerca Caicedo sfruttando il movimento di Luis Alberto, ma non ci riesce. Patric ottiene un fallo su Zapata, che è un altro che fisicamente non scherza.

82' - Sul contropiede seguente Marusic arriva in area sull'apertura di Caicedo con la vista appannata: il suo tiro termina sull'esterno della rete.

81' - Murru cerca un pallone all'interno dell'area ma trova solo la testa di uno degli avversari.

80' - GOOOOOOOOOOOOOL! MILINKOVIC-SAVIC! 1-1! Sul cross di Alebrto devia Parolo, palla vagante e sul vertice sinistro dell'area piccola Milinkovic-Savic in spaccata la ficca all'incrocio più lontano! Pareggio!

79' - C'è un calcio di punizione sulla destra: Luis Alberto sul pallone, Patric e Lukaku a difendere, tutti gli altri in area escluso Strakosha per colpire.

78' - Lukaku cerca un cross, si oppone Bereszynski: ovviamente da quel lato si prova a spingere di più, ma il polacco finora è stato perfetto difensivamente.

77' - Il fallo laterale dopo l'azione di prima verrà battuto solo dopo l'ingresso in campo di Ricky Alvarez al posto di uno stanchissimo - ma positivo - Ramirez.

76' - Bereszynski si fa valere poi ai danni del belga neo-entrato, guadagnandosi il boato del pubblico.

75' - Dentro Caicedo e Jordan Lukaku, fuori Lucas Leiva e Lulic: cambiano volto gli ospiti, che virano verso un 3-4-1-2 con Milinkovic che scala in mediana. Si tratta ovviamente di un tentativo di attacco estremo.

74' - A terra Ramirez, che ha dei crampi. Non è nuovo a problemi muscolari l'ex Bologna...

73' - Raccoglie la respinta Milinkovic-Savic, che inizia il contropiede; Luis Alberto viene poi però rallentato. Bereszynski alza ancora il muro, in seguito: gran partita difensiva dello slavo.

72' - Sugli sviluppi arriva un altro calcio d'angolo. Torreira, Torreira, Torreira: sulla pressione di Immobile in una zona di campo non facile, l'ex Pescara ottiene un calcio di punizione che verrà presumibilmente messo in mezzo dalla sinistra.

71' - Proprio il titolare dell'under-21 polacca ottiene un corner inseguendo Radu dopo un controllo non proprio perfetto.

70' - Ed è l'ultima azione del match del napoletano, che lascia ora il campo - un po' contrariato - al giovane Kownacki.

69' - Grande apertura di Parolo che si spegne, però, su un passaggio sbagliato al limite dell'area; Quagliarella poi commette fallo.

68' - Quagliarella colpisce il pallone di sinistro su questo cross dentro, ma non mette precisione. Ricomincia le azioni Strakosha.

67' - Grandissima uscita di Viviano in anticipo su Immobile su una palla interessante dalla trequarti di Parolo. Esattamente come nel primo tempo, adesso ha un po' abbassato il suo baricentro la squadra locale, dopo un grande avvio.

66' - Marusic protegge la sfera dopo il tiro deviato di Milinkovic-Savic e difende il sesto corner per i suoi in questo confronto.

65' - Qui il polacco di prima spazza e trova Quagliarella: fuorigioco di rientro e norma del vantaggio, dopo due deviazioni aeree il pallone è per Parolo in area: il suo tentativo attraversa tutto lo specchio della porta, ma non si trasforma in gol.

64' - Bereszynski si erge a muro su quest'iniziativa avversaria, ottenendo poi anche rimessa laterale. Supremazia fisica per lui.

63' - Corner per le Aquile. Pallone sprecato da Luis Alberto, che oggi è un po' in ombra.

62' - Entra Patric al posto di Bastos: più tecnica la prima scelta di Inzaghi. Vediamo se cambia qualcosa anche Giampaolo.

61' - La foga agonistica degli ospitanti, sullo slancio dell'entusiasmo, si alza molto: qui tanti rimpalli vinti a centrocampo, poi cross sul secondo palo per Quagliarella che colpisce al volo malissimo. Rimessa laterale addirittura.

60' - Laziali ora in crisi nella gestione della palla, Marassi è una bolgia.

59' - Immobile perplesso per questo fischio dell'arbitro in favore di Torreira.

58' - CHE OCCASIONE PER IL DORIA! Altra sponda fantastica di Quagliarella, che anticipa Bastos sul pallone morbido - e l'ex Rostov dovrebbe essere molto più alto - e offre a Barreto nel mezzo: dopo una carambola nell'area piccola ed un altro cross dell'italiano, il pallone termina fuori e Strakosha può rinviare!

57' - Milinkovic-Savic cerca di reagire subito, ma commette fallo.

56' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! ZAPATA! 1-0! Dopo il corner, Torreira suggerisce e Quagliarella di testa offre con una grande sponda il pallone al colombiano, che in area stoppa e mette dentro al centro dell'area, sbloccando finalmente la gara! 1-0!

55' - Corner, poco dopo, in favore dei liguri. Nulla di fatto.

54' - Murru fa valere il fisico non irregolarmente - secondo l'arbitro - su Marusic.

53' - Altra ottima situazione per Milinkovic-Savic, che non crede a questo traversone veloce ma raggiungibile di Lulic. La palla sfila sul fondo.

52' - PALO PER PAROLO! Grande palla di Marusic per il centrocampista italiano che, dalla destra dell'area, controlla e calcia in volée perfettamente radente al terreno ed angolato: palo interno e la palla carambola su Viviano!

51' - Partita molto intensa anche nella ripresa, giropalla dei romani.

50' - Parolo rischia sulla pressione di Ramirez, ma il disimpegno si completa; il cross - basso, al solito - di Lulic è preda ancora di Torreira, una calamita in quella zona del campo.

49' - Torreira sulla seconda palla cerca una conclusione, troppo debole; nella mischia Ferrari ha preso una specie di cazzotto da Strakosha, che ha preso però anche il pallone.

48' - Intelligente Quagliarella a lasciar sfilare il pallone, deviato, in corner sulla pressione di Marusic; poi a muso duro i due non si fanno sicuramente i complimenti, richiamo di Mazzoleni.

47' - Bastos accompagna Quagliarella fuori dal campo, fallo laterale. Sugli sviluppi, Barreto calcia al volo sul pallone di Ramirez e spara in curva.

46' - Altro tentativo da fuori di Praet, altro pallone buttato sulla sponda di Zapata.

21.50 - Si riparte solo ora! Pallone mosso dalla Sampdoria.

21.47 - A breve si ricomincia: entrambe le squadre stanno tornando sul terreno di gioco. Avremmo dovuto iniziare già da un po'...

21.37 - Partita intensa, interessante, bella ma ancora senza gol questo Sampdoria-Lazio: abbiamo assistito ad un primo tempo intenso ma abbastanza spaccato in due. Una prima parte, di 20-25 minuti, in cui i blucerchiati si sono imposti e, forti di un'intensità clamorosa, hanno creato diverse situazioni favorevoli; pian piano però le Aquile hanno giustificato la loro posizione di classifica, chiudendo di fatto con una supremazia sotto ogni aspetto questo primo tempo, per la disperazione di Giampaolo. Vedremo chi fra lui e Inzaghi avrà la meglio: per adesso, riposo. Ci vediamo dopo.

21.31 - Non c'è tempo aggiuntivo: termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' - Ramirez commette fallo su Parolo; era una situazione pericolosa, rumoreggia il Ferraris, ma l'infrazione c'è. Attendiamo una segnalazione sul recupero.

44' - Lo fa solo adesso l'uruguaiano, che trova la barriera; Praet poi trascina i suoi dribbling fin oltre la fine del rettangolo verde. Altro tentativo di tiro a giro praticamente dal vertice dell'area: Quagliarella l'ideatore sull'assist di Ramirez, pallone larghissimo.

43' - Solo in due in barriera: potrebbe battere anche Ramirez.

42' - A terra Quagliarella, punizione ai 30-35 metri di distanza dal bersaglio di Strakosha: attenzione, anche da lì, a Torreira...

41' - Altro cross basso, stavolta di Lulic, ancora respinto. In affanno i padroni di casa: Radu arriva addirittura sul fondo, in posizione da terzino, e trova Marusic sul secondo palo: da posizione favorevole lo slavo non riesce però a tenere bassa la palla. Rinvia Viviano.

40' - Brutto passaggio in orizzontale di Luis Alberto, un appoggio per Bereszynski; sul pressing di Immobile dopo il conseguente passaggio, Viviano preferisce buttare via il pallone senza prendersi rischi.

39' - Proprio l'ex Oostenda viene pescato in fuorigioco da questo passaggio scodellato di Immobile in area.

38' - Altra interruzione del gioco, rimessa per Marusic che si sta comportando bene per ora.

37' - Radu toccato duro da Barreto: punizione. Milinkovic-Savic, in seguito, cerca una magia da ala su Silvestre in palleggio, ma viene chiuso senza troppi patemi.

36' - E' successo di tutto: giocata simile a prima per l'attaccante della Nazionale, che ha trovato Viviano; l'azione è continuata sulla destra e, da dentro l'area, Luis Alberto ha piazzato il pallone a botta sicura per trovare un gran salvataggio di Bereszynski, sul tap-in sicuro di un giocatore sul secondo palo che stava arrivando!

35' - Marusic ottiene una possibilità di battuta dalla bandierina, sulla chiusura di Praet. IMMOBILE! C'E' VIVIANO! LUIS ALBERTO FERMATO POI SULLA LINEA!

34' - Milinkovic-Savic lavora ancora alla grande nella propria metà campo nel disimpegno, ottenendo in mezzo a due un fallo a favore.

33' - Dopo tante proteste, il fallo non è stato concesso: pallone scodellato e proprio il numero 90 dei genovesi lo spedisce in rimessa con le mani.

32' - Calcio di punizione sulla destra per spinta di Radu su Ramirez, arriverà un pallone nel mezzo probabilmente.

31' - STRAKOSHA RISPONDE A DUVAN ZAPATA! Ramirez si muove bene fra le linee e serve Praet, il quale di prima pesca un grande assist per il suo centravanti, che si defila sulla destra e calcia fortissimo e radente al terreno ad incrociare: risponde coi piedi il portiere avversario!

30' - Adesso si vola: Milinkovic-Savic con ruleta e lancio lungo di piatto che manda in porta Luis Alberto, il quale però temporeggia troppo ed è fermato alla grande da Murru.

29' - Salva tutto De Vrij: dopo un rimpallo, sul tre-contro-tre l'olandese è riuscito ad arginare Zapata, che in area aveva saltato Bastos.

28' - Radu cerca una grande iniziativa personale: viene dentro al campo e parte in progressione, tiro d'esterno piede che termina alto - non di molto.

27' - Calcione evidente di Quagliarella su Radu, Mazzoleni fischia. Altra bell'iniziativa biancoceleste: sul traversone dalla corsia mancina, dopo due sponde, calcia a palla ferma Parolo, rasoterra e potente ma troppo largo. La deviazione di Lulic, cercando di tenere la sfera in campo, è da posizione irregolare.

26' - Molto bene Radu di testa sul cross dalla sinistra; in seguito, Quagliarella è pescato in fuorigioco da questo involontario passaggio di Barreto, che aveva intercettato il disimpegno avversario.

25' - Marusic commette fallo rincorrendo il pallone, detenuto da Murru, sulla fascia.

24' - RAMIREZ! Fuori di niente la conclusione dell'uruguaiano, dalla tipica posizione dei mancini per il tiro a giro: grande idea, esecuzione leggermente imprecisa.

23' - Bereszynski non riesce, nonostante la gran fatica, ad evitare il corner dopo questo tentativo di dribbling rimpallato di Immobile. Viviano blocca il cross seguente.

22' - Buonissima azione di Luis Alberto e Marusic, che scambiano due volte fino al tiro dello spagnolo dal limite: piattone mancino, troppo largo, lancia lungo adesso Viviano.

21' - Lucas Leiva ancora a dare fastidio al solito Zapata, chiudendolo in fallo laterale.

20' - Torreira pronto a battere un calcio di punizione quasi dal vertice mancino dell'area di rigore: trova, col suo tiro, la barriera piena. Sugli sviluppi Praet cerca una gran giocata: dribbling dalla destra e altra conclusione, di mancino, a cercare il palo lontano: traiettoria fuori misura.

19' - RAMIREZ! C'E' STRAKOSHA! Iniziativa al limite per lui, che rientra sul sinistro e calcia, potente ma poco angolato: c'è il portiere albanese, un brivido.

18' - Bereszynski si propone in avanti su una palla sporca ed ottiene una rimessa in gioco a suo favore.

17' - Parolo cerca Immobile dalla destra, Murru si sostituisce a Ferrari - costretto dall'azione a venir fuori - e chiude in corner. IMMOBILE! LARGO! Immobile col primo squillo della sua partita: stop e tiro a giro di destro, Viviano accompagna la traiettoria fuori e ora può rinviare.

16' - Calcio di punizione gestito da Torreira e Silvestre, che iniziano l'azione.

15' - Lulic raccoglie un traversone lungo di Marusic e rigetta il pallone nel mezzo: sbuca Parolo, che non inquadra però il bersaglio con la sua zuccata. Si riparte da Viviano.

14' - Radu rischia, defilato, sul pressing di Quagliarella: Leiva riesce a sostenere il rumeno, raccattando poi un fallo con le mani.

13' - Cerca una sponda sul secondo palo Zapata, sul cross lungo di Bereszynski, ma c'è una spazzata; Torreira calcia allora da fuori, male, rinvio per Strakosha.

12' - ...la ripartenza si spegne sull'accelerazione esagerata di Duvàn Zapata, ben gestita da Bastos, il quale poi ottiene anche un fallo laterale.

11' - Cross teso di Marusic in area, pallone respinto e parte il contropiede blucerchiato.

10' - Praet cerca un altro pallone, dalla sinistra, per Duvàn Zapata: Lucas Leiva riesce, con un tocco, a indirizzare la palla verso Strakosha. Provvidenziale, in area.

9' - Altro pallone ben mosso fra le linee da Quagliarella per Barreto: il sinistro a giro dal limite dell'ex Palermo termina però molto largo.

8' - Torreira lotta con Lulic al limite dell'area: dopo due recuperi, il sudamericano riesce a spazzare.

7' - All'improvviso, Duvàn Zapata: servito in verticale da Quagliarella, il colombiano ha tanti avversari addosso ma porta lo stesso pericoli in area con la sua esuberanza fisica, un intervento in scivolata lo frena in corner. Sugli sviluppi cross di Ramirez, quasi un tiro verso il secondo palo, la sfera termina fuori.

6' - Ferrari mette fuori il pallone all'altezza del centrocampo: dopo uno scontro con Barreto, è rimasto a terra Lulic, che ha preso una botta. Il bosniaco sembra in grado di proseguire senza problemi.

5' - De Vrij limita Barreto in fallo laterale e, sulla battuta veloce alla ricerca di Zapata, chiude anche di testa. La sfera scorre per Ferrari, che inizia l'azione fino a Ramirez: l'uruguagio sbaglia il passaggio decisivo nella rifinitura.

4' - Luis Alberto ha un po' di spazio ma sbaglia il primo controllo e perde l'occasione di ripartire, scegliendo ancora il giropalla.

3' - Milinkovic-Savic cerca ancora Marusic, ma stavolta in campo aperto: Murru intercetta la traiettoria un po' corta.

2' - Sulla trequarti offensiva il pallone è rimbalzato sul naso di Quagliarella, un po' dolorante ma ovviamente in grado di proseguire. Il pallone sfila per la retroguardia a vversaria, che sceglie un palleggio aspettando il varco giusto. Milinkovic apre il gioco per Marusic, il quale cerca Parolo sul fondo: pallone lungo, rinvia Viviano.

1' - Torreira anticipa Milinkovic-Savic in uno dei duelli più belli a cui potremo assistere oggi; Bereszynski lancia poi anche lui, facile per Strakosha.

20.46 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Lazio.

20.42 - SQUADRE IN CAMPO!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve si comincia con Sampdoria-Lazio. Non mancate!

20.25 - Riscaldamento in corso al Ferraris: atmosfera bella, come al solito, allo stadio.

20.15 - Nessuna sorpresa rilevante negli undici di entrambe le squadre.

20.05 - La risposta della Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Duvàn Zapata. All. Giampaolo

19.55 - La formazione ufficiale della Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Sampdoria vs Lazio, match valido per la 15a giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca al Luigi Ferraris di Genova, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Mazzoleni.

LIVE Sampdoria - Lazio

Impegno infrasettimanale per la Sampdoria di Giampaolo. Turno di coppa, 4 reti al Pescara e pronostico rispettato. Qualificazione acquisita agli ottavi, si entra nella fase cruciale della competizione. Un risultato che rafforza l'ottima stagione della squadra blucerchiata.

Da cancellare la recente battuta d'arresto in A. 3-0 al Dall'Ara, tonfo a stemperare l'entusiasmo per le tre precedenti vittorie - l'ultima in ordine di tempo con la Juventus. Sampdoria in sesta piazza a quota 26, nel mirino proprio la Lazio. La "zona Europa" appare al momento blindata, più 6 sul trenino delle inseguitrici.

La Lazio affronta il primo periodo di appannamento. Dopo il rinvio del match con l'Udinese, un solo punto in due partite. KO nel derby e pari con la Fiorentina, contestato rigore al tramonto. Inzaghi deve tenere le briglie del gruppo, non perdere la retta via.

Sampdoria

Pochi dubbi per il tecnico. Dopo il turnover di coppa, tornano i titolarissimi. Coppia d'attacco formata da Quagliarella e Zapata. Sulla trequarti, Giampaolo dispone di tre alternative, tutte di ottima fattura. Ramirez appare in vantaggio su Alvarez e Caprari.

Torreira controlla la mediana, rifinita da Praet e Barreto. Silvestre e Ferrari formano la coppia centrale di difesa, i laterali bassi sono Bereszynski e Murru. Attenzione al possibile ritorno di Sala e Regini. Indisponibili Linetty e Strinic.

Giampaolo "Sarà una partita complicata, dovremo fare tutto al 100% per potercela giocare. La Lazio è stata l'unica squadra che l'anno scorso non ci ha dato diritto di replica, dovremo attingere alle nostre migliori risorse. La Samp deve fare la sua miglior partita sul piano temperamentale e dell'attenzione, dovremo avere furore agonistico".

Lazio

Inzaghi convive da tempo con diverse defezioni. La stagione di Felipe Anderson deve ancora decollare, il brasiliano è ai box. Fuori causa anche Wallace, Di Gennaro e Nani. Margherita ridotta, poche novità nell'undici anti-Samp.

Luis Alberto si muove come da consuetudine tra le linee, è il collante perfetto. Un distillato di qualità alle spalle di Immobile, un riferimento per la mediana.

L.Leiva è il perno centrale nella zona nevralgica, ai suoi lati Milinkovic Savic e Parolo. In corsia troviamo Marusic e Lulic, De Vrij comanda il pacchetto arretrato. Radu e Bastos in marcatura, tra i pali Strakosha. Sfiorisce l'ipotesi Lukaku, Lulic è infatti in vantaggio.

La conferenza