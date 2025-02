Risultato Lazio - Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Immobile(2), Bastos! (3-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Lazio che aggancia la Juventus 3° a quota 22, Cagliari che resta terzultimo.

48' - Termina qui la gara, Lazio batte Cagliari 3-0.

46' - Tre minuti di extratime.

43' - MILINKOVIC-SAVIC! Immobile protegge palla e va in orizzontale da Milinkovic-Savic: mezzo esterno che termina fuori di nulla.

41' - IONITA! Conclusione violenta del centrocampista, Strakosha ottimo.

40' - Ultimi cinque minuti.

36' - Verticale per Barella, cross immediato per Pavoletti che colpisce di mano. Ammonito.

34' - Cambio Lazio: Caicedo rileva Marusic

33' - Cavalcata sulla destra di Romagna, tiro cross rigettato dalla difesa.

32' - Cambio Cagliari: Miangue per Padoin.

29' - Barella mette dentro un cross teso e tagliato, Pavoletti ingaggia il duello con De Vrij, effettua il colpo di testa ma non trova nettamente la porta.

25' - Cambio Lazio: fuori Radu, dentro Luis Felipe.

22' - Missile di Farias dalla distanza che Strakosha devia sulla traversa; Pavoletti corregge in rete ma era in fuorigioco. Si resta sul 3-0.

20' - FARIAS! Destro potente ma impreciso dalla distanza, palla che si perde larga.

20' - Cambio Cagliari: esce Dessena, entra Faragò

17' - BASTOS! Colpisce di testa da corner, palla alta.

17' - Uno-due lungo tra Immobile e Marusic, fermato quest'ultimo da un grande intervento di Pisacane.

13' - Cambio Cagliari: dentro Pavoletti, fuori Sau.

12' - Cambio Lazio: Murgia per Leiva.

9' - Luis Alberto scodella per l'inserimento di Parolo, palla leggermente lunga.

6' - Dessena scalcia Luis Alberto, giallo sacrosanto.

5' - BASTOOOOS! TRIS! Punizione di Luis Alberto che cade a centro area, Bastos azzecca il tempo d'inserimento e buca Crosta con il piattone.

3' - Immobile - con tenacia - scippa palla ad Andreolli, Barella esegue il raddoppio e commette fallo.

1' - Inizia il secondo tempo.

Partita subito viva, accesa. Fioccano le azioni pericolose nei primi 10 minuti, con la Lazio in vantaggio grazie al rigore realizzato da Immobile. Cagliari che prova a rispondere, ed al 22° avrebbe la chance per impattare, ma Farias viene fermato dal VAR. Immobile - invece - non perdona al 41°, incocciata, doppietta e 2-0.

46' - Dopo un minuto di recupero termina il primo tempo. Lazio - Cagliari 2-0

46' - JOAO PEDRO! Punizione velenosa, palla che esce di poco.

45' - Immobile sgambetta Barella sulla trequarti. Mattonella interessante per Joao Pedro.

41' - IMMOBILEEEEE! SEMPRE LUIIII! Sventagliata per Marusic che fa la sponda al centro per Immobile, lasciato colpevolmente solo. Colpo di testa, doppietta, e raddoppio. 2-0.

37' - IMMOBILE! Angolo ad uscire di Luis Alberto che scavalca Crosta e trova Immobile sul palo lontano; Padoin lo contrasta e salva il Cagliari.

35' - Ripartenza di Joao Pedro accompagnata da Padoin, che riceve; cross dell'ex Juve intercettato da Bastos.

33' - Frangente della gara giocato prevalentemente a centrocampo.

30' - Pisacane aggira Lucas Leiva che va dritto sull'uomo, giallo.

27' - MILINKOVIC-SAVIC! Luis Alberto scodella per Immobile, controllo e scarico su Marusic; cross lungo che il serbo impatta senza fortuna.

25' - IONITA! Rasoiata dai 25 metri, blocca senza problemi Strakosha.

22' - Farias beneficia di un rimpallo per ritrovarsi davanti a Strakosha e batterlo. Il gol non viene convalidato, e la VAR conferma la decisione; si resta sul risultato di 1-0.

19' - Giro palla prolungato ma sterile del Cagliari.

15' - Crosta rischia sulla pressione d'Immobile, bene la retroguardia a sventare la minaccia.

14' - Converge al centro Padoin poi tenta la conclusione; palla che termina alta.

12' - Traversone lungo, Crosta esce rinviando su Romagna; autogol sfiorato.

11' - IMMOBILE! Cross di Parolo sbrogliato da Crosta, Luis Alberto controlla da buona posizione e non calcia; chiuso, perde il pallone, che schizza verso Immobile: destro alto da due passi. Grande occasione.

7' - IMMOBILEEEEEE! VANTAGGIO LAZIOOOO! Rigore potente e preciso, 1-0.

6' - RIGORE LAZIO! Imbucata per Immobile, controllo e dribbilng su Crost che lo butta giù. Penalty netto.

5' - Percussione tambureggiante di Joao Pedro, imbucata per Sau che confeziona il passaggio di ritorno; destro bloccato da Strakosha.

2' - LUIS ALBERTO! Marusic va in mezzo, lo spagnolo prende l'ascensore ed impatta; palla sopra la traversa.

1' - SAU! recupera palla a centrocampo,va in transizione e calcia; blocca Strakosha

1' - Partiti!

Inno della Serie a, saluti, e poi sarà contesa.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca all'Olimpico, impianto da 70.000 mila posti a sedere situato a Roma.

Diego Lopez vara il 3-5-2. Crosta tra i pali. Andreolli, Pisacane e Capuano i tre centrali. Cigarini vertice basso, Barella e Ionita a sua protezione con Dessena e Padoin esterni. Davanti Sau e Pavoletti.

Snodo importante per il Cagliari, che fa i conti con i molteplici problemi che sono sorti questa stagione. Rastelli aveva racimolato solo 6 punti in 8 giornate - vittorie contro Crotone e Spal - e la sconfitta contro il Genoa in casa ha pesato sul suo futuro. Al suo posto è tornato Diego Lopez, che ha il difficile compito di risollevare una squadra demotivata e sfiduciata. Contro la Lazio lo scoglio è mastodontico, ma la riscossa non può attendere.

Allenamento Cagliari - Fonte: cagliaricalcio.com

Le parole di Diego Lopez

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi. Strakosha in porta, trittico difensivo formato da Bastos, De Vrij e Radu. Cerniera di centrocampo composta da Parolo, Leiva e Lulic, Marusic e Milinkovic-Savic sulla fascia. Davanti, Luis Alberto precede Immobile.

Simone Inzaghi sta plasmando la sua Lazio giorno dopo giorno, ed il risultato è più che ottimo. I biancocelesti volano, come l'Aquila simbolo della squadra, ed inanellano risultati soddisfacenti ed importanti: la vittoria contro la Juventus - 2° in altrettanti impegni ufficiali, dopo il 3-2 in Supercoppa Italiana maturato in extremis grazie alla zampata di Murgia - li ha resi consapevoli della loro forza proiettandoli al 3° posto, proprio a pari punti con la Vecchia Signora. In Europa League, il 3-1 rifilato al Nizza li trasporta al primo posto solitario nel gruppo K. Adesso il Cagliari, chi si ferma è perduto.

Inzaghi in conferenza stampa

Nizza - Lazio 1-3 - Fonte: sslazio.it

Sono 62 i precedenti totali, la Lazio comanda con 30 vittorie. I precedenti all'Olimpico sono invece 31, con i biancocelesti a 19 vittorie ed i sardi a 7; 5 i pareggi. L'ultimo head to head risale al marzo scorso: al Sant'Elia, Cagliari e Lazio non si fanno male chiudendo sul risultato di 0-0.

La preview della sfida, offerta dalla nostra redazione

Arbitra Luca Pairetto coadiuvato da Mondin e De Meo, quarto uomo Giua. V.A.R. (video assistant referee) Pasqua, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Balice.