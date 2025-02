Serie A: un fenomenale Icardi batte il Milan. Tripletta dell'argentino (3-2)

Derby pirotecnico quello fra Inter e Milan, che termina 3-2 per i nerazzurri grazie ad una tripletta di Icardi.

Primo tempo dominato dai nerazzurri che si portano in vantaggio con la prima rete del proprio capitano e lo mantengono fino allo scadere dei primi 45'. Poi il Milan nel secondo tempo entra con un piglio diverso e si rende costantemente pericoloso, andando in rete con Suso, bestia nera dell'Inter. Nel momento migliore dei rossoneri Icardi ci mette di nuovo la zampata vincente, grazie anche ad un brutto errore di Biglia. Ci pensa però Jack Bonaventura, finalmente titolare, a pareggiare i conti. Poi allo scadere ingenuo fallo di Rodriguez su D'Ambrosio in area di rigore, palla sul dischetto e tripletta di Icardi che sancisce il secondo posto dell'Inter e la terza sconfitta consecutiva del Milan.

La felice esultanza di Mauro Icardi | Twitter @Inter

PRIMO TEMPO

Ritmi altissimi in questo derby della madonnina, ma bisogna aspettare il 13esimo per la prima occasione da gol della partita, che è per l'Inter: giocata straordinaria di Borja Valero che va via a due persone con un gioco velocissimo di gambe, serve poi Candreva che stoppa e con l'interno destro disegna un arcobaleno che va a sbattere sulla traversa della porta difesa da Donnarumma. Al ventesimo risponde il Milan con un'azione personale di Suso che scarica il mancino dai 25 metri, il tiro però va largamente fuori. Passano tre minuti e l'Inter sfiora nuovamente il vantaggio: Perisic recupera una palla vagante sull'out di sinistra e crossa istantaneamente in mezzo, Miranda prende l'ascensore e salta su tutti impattando benissimo la sfera e sfiorando la porta rossonera. L'Inter passa in vantaggio al minuto 28 con una grandissima azione: Candreva ripiega in difesa e recupera palla, la passa a D'Ambrosio, che poi chiude l'uno-due con il numero 87 lanciandolo sulla fascia destra, crossa di prima intenzione e trova in area l'immancabile Mauro Icardi che con il piattone punisce Donnarumma, prendendo in mezzo sia Bonucci che Musacchio.

Altra occasione per Icardi al 36', il capitano dell'Inter approfitta di un rinvio errato da parte della retroguardia rossonera e va a tirare da buona posizione, ma concludendo scivola e non riesce ad angolare, tiro centrale e non pericoloso. Ancora l'Inter al 42esimo: Borja Valero ispirato questa sera, va di nuovo al dribbiling come nell'occasione da gol per Candreva, stavolta lo scarico è per Vecino, che tira di prima, ma mette solo potenza e non precisione. Doppia occasione per il Milan al minuto 44: grandissima giocata di Kessiè a centrocampo, filtrante per Borini che va subito al tiro in diagonale, Handanovic respinge, Borini va di nuovo di testa, ma trova solo l'esterno della rete. Prima vera palla gol per il Milan, che sancisce anche l'ultima azione interessante del primo tempo.

SECONDO TEMPO

Il Milan riparte con una punta in più, dentro Cutrone per Kessiè. E' l'Inter però a rendersi pericolosa per prima nella seconda frazione, ci prova Matias Vecino con un potente destro da fuori area, la palla sibila al lato del palo destro di Donnarumma. Poi segna il Milan con Musacchio, ma è in fuorigioco il difensore argentino e il pareggio viene annullato. Poi una doppia occasione ancora per i rossoneri: prima il mancino potente di Suso, poi il tiro di Borini, su entrambe Handanovic si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Al nono minuto occasione per Cutrone, cross di Rodriguez sul quale il giovane attaccante anticipa la difesa nerazzurra, ma colpisce la rete esterna. Pareggia al 57' il Milan con, manco a dirlo, Suso, sempre più uomo derby. La rete dello spagnolo è fatta con la specialità della casa, rientro sul mancino dalla sinistra e tiro a giro imprendibile per Handanovic. Al sessantesimo l'Inter rischia di ripassare il vantaggio con un contropiede condotto da Candreva, poi palla in mezzo per Vecino che con il piattone destro sfiora il palo della porta di Donnarumma.

Adesso la partita è bellissima e il Milan sul riversamento di fronte ha un'altra grande occasione con Bonaventura che prova il piazzato col destro, ma trova davanti a sè una clamorosa parata di Handanovic, che va giù e allontana la sfera. Non c'è un attimo di tregua in questa partita e al 64' l'Inter ripassa in vantaggio: Icardi ruba palla a Biglia che si addormenta a centrocampo, passaggio largo per Perisic, che punta e salta Musacchio con un doppio passo in velocità, cross nel mezzo col mancino e deviazione decisiva ancora di Mauro Icardi, implacabile in area di rigore.

Vicina al 3-1 l'Inter quando sono 76 i minuti sul cronometro, con Perisic che stacca altissimo, ma non trova la porta. All'ottantesimo arriva però nuovamente il pareggio del Milan, cross di Borini per Bonaventura che la devia verso la porta e con l'aiuto di Handanovic fa 2-2, il portiere sloveno si trascina praticamente la palla in rete. Passano tre minuti e il Milan va vicinissimo al vantaggio con una bordata da lontanissimo di Ricardo Rodriguez, con la palla che esce di pochissimo. Azione clamorosa dell'Inter con Vecino che salta mezzo Milan, poi la da ad Icardi, che con il tacco serve Eder, tiro di prima dell'italo brasiliano e muro di Rodriguez. Sul calcio d'angolo successivo però è proprio Rodriguez a cinturare D'Ambrosio e a regalare all'Inter il calcio di rigore quando scocca il 90esimo minuto. Dal dischetto Mauro Icardi è freddissimo e firma la sua personale tripletta, la prima in un derby e regala tre punti d'oro all'Inter, che adesso è seconda in classifica sotto al Napoli di tre punti.