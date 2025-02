Donadoni carica il Bologna: "Piedi ben piantati per terra. Destro? Potrebbe giocare, come tutti"

Roberto Donadoni vuole vincere e non si fida della Spal. Potrebbero essere queste le direttrici della conferenza stampa del tecnico del Bologna, che prima del turno di campionato ha detto la sua sul proprio club e sugli estensi. In primis, l'ex Parma ha svelato qualcosa in merito all'undici titolare: "Destro ha chance di giocare, come tutti. Si sta allenando a pieno ritmo e sa che le possibilità di essere protagonista dipendono solo dalle sue prestazioni quotidiane. Siamo tutti in attesa di vedere Mattia nelle migliori condizioni, per noi è un valore aggiunto".

Passaggio davvero importante, poi, sui prossimi avversari: "Dobbiamo affrontare la SPAL come fosse il Napoli, se pensiamo che in funzione della classifica dell’avversario si possa avere una vigoria diversa commettiamo un grosso errore. Dovremo un po’ estraniarci dal contesto esterno e lavorare su noi stessi: non sarà una partita facile".

In ultimo, il tecnico del Bologna ha voluto dire la sua sull'ottimo cammino della rosa rossoblu, fino ad ora: "Fin qui non abbiamo fatto nulla di straordinario, lo sarà se una classifica del genere l’avremo a maggio. Ora teniamo i piedi ben piantati per terra e restiamo concentrati: deve passare ancora tanta acqua sotto i punti. Semplici? Pur non avendo un grande passato da calciatore ha saputo costruirsi un percorso importante da allenatore e merita grande rispetto. La sua SPAL fin qui ha ottenuto meno punti in classifica di ciò che meritava: è una squadra vera e l’impatto sul campo sarà fondamentale".