Bologna vs Empoli- La salvezza passa dal Dall'Ara: primo match ball Bologna

Quando si dice una partita che vale una intera stagione. Oggi, alle 15, per Bologna ed Empoli si gioca tutta la Serie A. Win or go home si direbbe nelle gare sette dei playoff NBA e oggi la partita sembra essere davvero ultima spiaggia, in particolare per i toscani. L'Empoli, dopo la sconfitta pesante al Castellani subita dalla SPAL, deve vincere e accorciare il gap dal Bologna, la quale gode di cinque punti di vantaggio sui toscani e vincere vorrebbe dire salvezza o almeno buona parte di questa. Il club felsineo vive un momento positivo con sette punti nelle ultime tre partite, la cura Sinisa sta dando sempre di più i propri frutti e funziona davvero bene.

E' una delle squadre più in forma del campionato e della zona calda della classifica e il tecnico serbo non cambierà molto. 4-2-3-1 a mno di sorprese di modulo con Skorupski tra i pali; Mbaye, Lyanco, Danilo e Djiks a comporre la retroguardia. Centrocampo in mediana con Dzemaili e Pulgar, mentre, a sostegno di Palacio, Soriano alla trequarti con Orsolini e Sansone esterni alti. I toscani arrivano con il gioco propositivo, ma senza aver raccolto punti. Lo stesso Andreazzoli è stato chiaro: "Voglio i punti e non i complimenti per come giochiamo". La situazione è complicata e una sconfitta, con conseguente presa di punti dell'Udinese a Bergamo, complicherebbe parecchio la situazione. Partita importante e 3-5-2 con Dragowski tra i pali, difesa a tre composta da Veseli, Rasmussen e Nikolaou. Centrocampo con Di Lorenzo e Pasqual esterni di spinta, mentre al centro Traorè e Bennacer a fare ruolo da mediani e Krunic più da regista. In attacco, Farias e i gol salvezza di Caputo. Partita che vale una stagione, vale la voglia di rimanere e lottare per l'Empoli a credere nela salvezza, per il Bologna potrebbe dire salvezza e valore economico importante per entrambe le squadre per chiudere i bilanci stagionali in attivo. Appuntamento alle 15 per una partita dove il pareggio non serve a nessuno.