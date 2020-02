Il Bologna vince nel finale: Bani regala i tre punti ai suoi (2-1)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Torregrossa. All.: Corini.



Vittoria di rimonta del Bologna. I felsinei, sotto a causa di un rigore di Torregrossa, pareggiano sul finire di primo tempo con Orsolini. Dopo un secondo tempo in avanti, i rossoblu segnano con Bani, che approfitta di un errore difensivo bresciano. Bologna che sale a quota 30, Brescia fermo ancora a quindici.

Primo tempo inizialmente favorevole al Bologna. Al primo minuto, lancio lungo di Denswil per Orsolini che, dopo essersi girato, prova di mancino ma trova la deviazione della retroguardia bresciana. Più Bologna che Brescia nella prima frazione. Nonostante il primo cambio forzato, con Barrow subentrato a Sansone, i felsinei si confermano molto pungenti in avanti e bravi a ripartire con velocità. Al 23' è proprio il neo-entrato Barrow a concludere dalla distanza e sfiorare il goal. I ragazzi di Mihajlovic controllano il gioco e si confermano pericolosissimi al ventinovesimo. Dopo un contropiede perfetto, Palacio si ritrova a tu per tu con Joronen, bravissimo a non cadere e a sradicare la sfera dai piedi del treza. Un minuto dopo, Orsolini conclude sul fondo.

Come spesso capita nel mondo del calcio, a segnare è la rosa maggiormente in difficoltà. Il Brescia segna infatti lo 0-1 alla prima occasione, ringraziando un fallo da rigore di Mbaye. Al 34' è Torregrossa a battere Skorupski e a portare le rondinelle in vantaggio. Poco male, comunque, per il Bologna. I padroni di casa confermano una tenuta mentale invidiabile e, ricominciando subito a giocare, trovano il pareggio sul finire di primo tempo. A fare 1-1 ci pensa Orsolini, davvero imprendibile sull'out destro. Il numero 7 del Bologna si libera infatti molto bene in area, trovando la rete da posizione defilata. Sul finire di primo tempo, clamorosa chance per il Bologna Dopo una bellissima azione è Rodrigo Palacio a trovarsi davanti la porta e a mandarla clamorosamente fuori. Il primo tempo si chiude quindi in parità.

Secondo tempo che comincia con il Bologna in avanti, confermandosi superiore ai rispettivi avversari. All'ora di gioco, altra grandissima parata di Joronen. Barrow si sistema la sfera e calcia, il finlandese la devia di piede. Dieci minuti dopo, colpo di testa di Soriano sventato dal solito Joronen. La frazione diventa molto più equilibrata nella sua zona centrale a causa dell'atteggiamento più difensivo degli ospiti. Superata la fase centrale, il Bologna torna a pressare, complice anche i cambi offensivi di Sinisa Mihajlovic. Al 79', occasione per Skov Olsen, entrato al posto di Orsolini. L'esterno calcia alto sopra la traversa da buona posizione. Ancora Bologna pericoloso all'86' con Santander. Il paraguayano si gira e calcia, non trovando la porta per pochi centimetri.

La rete del Bologna è però nell'aria. Dopo tanto pressare, gli emiliani fanno 2-1 all'89'. La rete del vantaggio viene messa a segno da Bani, che in spaccata batte Joronen. Male la difesa bresciana, praticamente inoffensiva al momento di respingere il cross in mezzo di Barrow. La sfida finisce così. Migliore in campo per i padroni di casa, Orsolini, per gli ospiti in evidenza Joronen.