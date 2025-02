Lazio - Meno uno alla Juve. Inzaghi recupera Bastos, De Vrij e Marusic

A esattamente due mesi da quel 13 Agosto, la Lazio si trova alla vigilia di una partita delicatissima contro lo stesso avversario protagonista - suo malgrado - del trionfo biancoceleste in Supercoppa Italiana. La Juventus è per la seconda volta in stagione sul cammino degli uomini di Simone Inzaghi, a soli 3 punti dai campioni d'Italia e a 5 dalla vetta della classifica, confermando quanto di buono fatto già nello scorso campionato.

I giocatori sono scesi in campo oggi per l'allenamento di rifinitura prima della partenza per Torino. Inzaghi ha potuto vedere all'opera Adam Marusic, che sarà regolarmente in campo sulla fascia destra nell'11 titolare, mentre a sinistra agirà Lucic. I recuperi più importanti sono però in difesa: dovrebbero giocare dal primo minuto sia Bastos che De Vrij, dopo alcuni infortuni che hanno compromesso la prima parte di stagione. Per l'angolano quasi un mese di stop, prima del probabile ritorno proprio in una delle partite più importanti. Inzaghi dovrebbe giocarsi il solito 3-5-2 (o 3-5-1-1) con Radu ad affiancare i due rientranti in difesa. I tre centrali di centrocampo saranno Parolo, Milinkovic-Savic con Leiva in regia. Davanti toccherà a Luis Alberto agire alle spalle del solito Ciro Immobile.

Lazio (3-5-2) - Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

L'allenatore biancoceleste ha inoltre usato spesso video e filmati per preparare questo importante match: insieme ai giocatori ha rivissuto attimo per attimo l'intera Supercoppa di quest'anno, cercando sia di analizzarla sul piano tecnico-tattico sia di caricare lo spogliatoio in vista di una nuova impresa. I collaboratori di Inzaghi hanno inoltre riempito di messaggi i giocatori, mandando foto e video dove venivano indicate le principali caratteristiche tecniche degli avversari, pratica utilizzata già lo scorso anno per molte partite. Stasera calciatori e staff arriveranno a Torino, dove si giocherà domani alle 18.