Inter - le parole di Borja Valero: "Il derby sarà intenso, un piacere lavorare con Spalletti"

E' stato uno degli acquisti più silenziosi del calciomercato, un centrocampista esperto fortemente voluto da Luciano Spalletti per rinforzare la mediana della nuova Inter. E, gara dopo gara, Borja Valero ha conquistato il popolo nerazzurro, confermando quanto di buono visto con la maglia della Fiorentina. Intervistato in esclusiva da Premium Sport, lo spagnolo ha parlato del derby e del suo nuovo tecnico, lanciando la sfida al Milan: "Il Derby lo sento particolarmente, anche perché ho segnato il mio primo goal in Serie A, nel 2012, proprio contro il Milan. E' vero che segno poco, ma preferisco aiutare la squadra. Domenica sarà una partita intensa, spero sia bella per i tifosi e che finisca bene per noi, che l’uomo derby sia nerazzurro".

Parole da leader silenzioso, per lo spagnolo, che non ha mai ecceduto con le dichiarazioni, preferendo le ottime performances ai discorsi potenzialmente polemici. Parlando del suo nuovo tecnico Spalletti, poi, importanti le parole dei Borja Valero, che ricorda con affetto anche Montella, suo tecnico alla Fiorentina: "Con Montella ho un grande rapporto: siamo stati tre anni insieme, togliendoci belle soddisfazioni sia in campo che fuori. A lui piace vincere, ma noi cercheremo di impedirglielo. Spalletti? Lavorare con lui è un piacere, mi ha portato qui e dato fiducia sin dall'inizio. È importante per un giocatore" ha concluso.