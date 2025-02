Lazio, Inzaghi aspetta notizie dall'infermeria in vista della Juventus

Simone Inzaghi lavora con i giocatori rimasti a Formello durante questa pausa per gli impegni delle Nazionali in giro per il mondo. Il tecnico biancoceleste, in particolare, aspetta di conoscere le condizioni di alcuni giocatori usciti malconci dalla gara contro il Sassuolo per iniziare così a pensare alla formazione da schierare in campo contro la Juventus alla ripresa del campionato.

Sono due i nomi su cui si sta concentrando l'attenzione di Inzaghi: De Vrij e Lukaku. Il centrale olandese non ha potuto rispondere alla chiamata dell'Olanda a causa di un problema rimediato durante la gara contro il Sassuolo in cui non a caso ha chiesto il cambio. L'infortunio non sembra essere di grave entità, ma difficilmente il giocatore potrà essere al 100% della condizione fisica contro la Juventus. Inzaghi e il suo staff dovranno quindi valutare attentamente che cosa fare con De Vrij: o chiedergli di giocare stringendo i denti, oppure non rischiarlo per evitare ricadute peggiori. Le alternative nel ruolo, però, non sembrano essere molte per Inzaghi, con Wallace che non sarà ancora una volta a disposizione.

Situazione simile per Lukaku. Il terzino belga si è procurato un'elongazione ai flessori mentre era in Nazionale ed è già rientrato in Italia. Lo staff medico della Lazio ha parlato di circa una settimana di stop per lui e allora bisognerà capire anche in questo caso che scelta verrà fatta per la trasferta di Torino. Più rassicuranti, invece, le notizie che arrivano sul fronte Strakosha, anche lui rientrato in anticipo dagli impegni della Nazionale. Per il portiere non si dovrebbe trattare di nulla di grave e già in settimana è pronto a rientrare al lavoro con il resto dei compagni per prendersi una maglia da titolare contro la Juventus. A Formello intanto continua a lavorare e a correre verso il pieno recupero anche Felipe Anderson. Il brasiliano non si è praticamente mai visto nel corso di questa stagione, ma la voglia di tornare ad essere protagonista con la maglia biancoceleste sembra essere davvero tanta. La concorrenza nel ruolo, però, non sembra mancare per il brasiliano.