Le formazioni ufficiali di Benevento - Inter

L'Inter, ancora imbattuta, va a fare visita al Benevento che occupa l'ultima posizione in classifica con 6 sconfitte in 6 gare disputate. Inoltre lo stop di Lucioni per doping non ha migliorato la situazione. Invece i neroazzurri sono terzi i classifica con sedici punti, due in meno di Napoli e Juventus e la gara di oggi servirà a confermare le vere qualità dell'Inter.

Per l’ultimo esame prima della sosta Spalletti si affida al solito Icardi. Dall'altra parte Baroni in forte discussione opta per il tridente. Ma andiamo a scoprire le scelte ufficiali dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

Benevento (4-3-3): Belec; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Cataldi, Viola, Memushaj; Lombardi, Iemmello, D'Alessandro. All.Baroni

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Vecino, Borja Valero; Candreva, Brozovic, Perisic; Icardi. All.Spalletti